Katarzyna Cichopek jest mamą Heleny i Adama. Ta dwójka wniosła wiele radości do życia Kasi i Marcina Hakiela, którzy zakochali się w sobie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".

Choć w małżeństwie aktorki i tancerza nie brakowało kłopotów, to wspólnie je przezwyciężyli i obecnie są kochającą się rodziną.



To właśnie dzieci nadają ich życiu rodzinnemu sens i ostatnio całą czwórką doskonale bawili się na egzotycznych wakacjach na Dominikanie.



Teraz już wrócili do Polski, ale wciąż mają powody do radości, jak chociażby świętowania Dnia Matki.



Z tej okazji Kasia opublikowała rodzinne zdjęcie w swoich mediach społecznościowych i pokazała nieco więcej, niż robi to na co dzień.



Gwiazda stara się, by na zdjęciach i nagraniach nie było widać twarzy dzieci, by chronić ich prywatność. Tym razem widać nieco więcej, lecz wciąż ostrożność jest zachowana.



Widać za to, jak bardzo dzieci urosły! Adam ma 12 lat, a Helenka 8. Trudno uwierzyć w to, jak ten czas szybko mija!

