Masz ochotę na rybę? Poznaj miętusa!

Miętus w powszechnej świadomości nie występuje wcale lub prawie wcale, jednak doceniany jest albo przez smakoszy i przez wędkarzy. To słodkowodna (zazwyczaj) ryba, która żyje w europejskich i azjatyckich akwenach. Miętus ma bardzo ciekawy wygląd, ponieważ jest śliski, pozbawiony praktycznie łusek i odznacza się wąsami oraz ciekawym, marmurkowym ubarwieniem ciała. Co jeszcze trzeba wiedzieć o miętusie? To ryba wędrowna i żyje zazwyczaj w czystych wodach, które nie ma zamulonego dna. Można spotkać go na Mazurach oraz w Bugu, Warcie, ale także niekiedy w przybrzeżnych obszarach Bałtyku.

Miętus ma sporo zalet i jest zdrowy

Miętus występuje wyłącznie w czystych wodach i stroni od zanieczyszczeń Martin Hablützel 123RF/PICSEL

Ogromnym plusem miętusa jest to - o czym wiemy - że żyje w czystych wodach, więc raczej nie kumuluje metali ciężkich. Do tego charakteryzuje się podobnym do dorsza smakiem, choć jego wielbiciele przyznają jednak wyższość miętusowi. Słodkowodna ryba na dodatek ma zwarte mięso, w którym można wyczuć słodycz, oraz lekką kruchość, czego nie można doświadczyć przy innych gatunkach.

Miętus dodatkowo jest chudy, nie zawiera zbytnio tłuszczu oraz ma mnóstwo witamin - oto kolejne argumenty, by choć raz go skosztować. Dobra informacja dla przyrządzających, którzy zastanawiają się, czy miętus ma ości. Oczywiście, ma je, ale nie tylko łatwo jest je ominąć w trakcie filetowania bądź wtedy, kiedy mamy całą tuszkę i wybieramy mięso widelcem.

Co można znaleźć w miętusie?

Miętus - jak większość polskich ryb - to źródło zdrowych tłuszczów. Oczywiście, nie ma ich zbyt wiele, ponieważ zalicza się do chudych mięs, jednak te obecne są dla zdrowia bardzo cenne. Nienasycone kwasy tłuszczowe w miętusie są korzystne dla sprawnej pracy serca oraz mózgu. W rybie można znaleźć także witaminy z grupy B: są nieocenione, aby organizm pracował jak najlepiej, ponieważ one działają korzystnie na wszystkie układy w ciele człowieka.

Miętus ma także selen: pierwiastek, który może pobudzać odporność, co jest kluczowe nie tylko w trakcie sezonu infekcyjnego, ale przez cały rok. Ponadto ryba jest źródłem cynku: silnego antyoksydantu, który pomaga pozbywać się toksyn z organizmu oraz zapobiec nadmiernemu starzeniu się komórek. Do tego cynk korzystnie wpływa na kondycję włosów, skóry i paznokci.

Skoro wiemy już, że miętus jest zdrowy, to czas poznać, jak go przyrządzić.

Jak przygotować miętusa?

Jak przygotować miętusa? Wystarczy go usmażyć nawet bez panierki 123RF/PICSEL

Miętusa łatwo jest filetować, więc warto ten fakt wykorzystać, aby cieszyć się rybą, która ma jak najmniej ości. Jeśli uporaliśmy się z tym zadaniem, to można po prostu usmażyć go w panierce i podać z ziemniakami oraz surówką.

Oczywiście, jeśli nie odpowiada nam panierka, która chłonie tłuszcz, można miętusa usmażyć bez niej. Wcześniej można natrzeć filety (bądź tuszkę) solą i pieprzem, a następnie zasypać go cebulą pokrojoną w piórka, zostawić na minimum dwie godziny i później usmażyć.

Miętusa można również upiec. Można marynować go w suszonych ziołach, dowolnej mieszance do ryb albo po prostu skropić cytryną i szybko zapiec w piekarniku.

