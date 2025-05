W astrologii istnieje unikalne połączenie między znakami zodiaku a planetami naszego Układu Słonecznego . Każdy znak zodiaku ma planetarnego władcę, który obdarza go specyficznymi cechami i predyspozycjami. Które duety kształtują twoją astrologiczną tożsamość?

Co symbolizują planety w astrologii?

Słońce reprezentuje ego, tożsamość, witalność i to, jak wyrażasz siebie w świecie. Księżyc z kolei symbolizuje emocje, podświadomość, intuicję i sposób, w jaki reaguje się na otaczającą rzeczywistość na poziomie uczuć.

Merkury odpowiada za sposób myślenia, komunikację, intelekt i zdolność uczenia się. Wenus włada uczuciami, miłością, pięknem, harmonią i tym, co sprawia przyjemność. Mars to planeta energii, działania, pasji, odwagi i sposobu, w jaki dążysz do celów.