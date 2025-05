Wiele osób nie docenia kaszy ze względu na wytrawny smak oraz specyficzną strukturę. Warto jednak dać jej szansę, szczególnie jeśli zwrócimy uwagę na właściwości, które posiada. Przedstawiamy jeden z mało znanych gatunków kaszy, który może zachwycić cię delikatną strukturą oraz szybkością przygotowania.

Kasza orkiszowa. Jakie ma właściwości?

Orkisz znany był już w czasach starożytnych. Początkowo uprawiano go na terenie obecnego Iranu nawet 6 tys. lat p.n.e. To gatunek zboża, który nie wymaga specjalnej pielęgnacji i jest łatwy w uprawie, przez co przez wieki był tanim i łatwo dostępnym składnikiem. Dzisiaj odszedł w zapomnienie, ale w wyniku dbania o zdrowe odżywianie powoli wraca do łask. Kasza orkiszowa jest składnikiem bogatym w białko, błonnik, a także witaminy A, D, E, PP i witaminy z grupy B. Dodatkowo w jej składzie znajdziemy również minerały takie, jak żelazo, cynk, fosfor, selen, magnez, miedź czy wapń. Może być również źródłem zdrowych nienasyconych kwasów tłuszczowych. To sprawia, że jej wpływ na nasz organizm jest bardzo szeroki.

Przede wszystkim kasza orkiszowa będzie miała zbawienny wpływ na nasz układ pokarmowy. Dzięki wysokiej zawartości błonnika wspiera prawidłową pracę jelit oraz usprawnia przemianę materii. Docenią ją osoby na diecie, ponieważ błonnik w połączeniu z białkiem syci na długo i zapobiega nagłym napadom głodu.

Kasza orkiszowa ma także pozytywny wpływ na serce i układ krwionośny. Regularne spożywanie produktu może pomóc w obniżeniu poziomu złego cholesterolu we krwi, a także w walce z nadciśnieniem. Zmniejsza również ryzyko rozwoju miażdżycy i chorób serca.

Kasza orkiszowa wspiera jelita i serce 123RF/PICSEL

W kaszy orkiszowej znajdziemy cenne substancje, które mają działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające. To sprawia, że może wzmocnić nasz układ odpornościowy, zmniejszyć stan zapalny w organizmie, zapobiegać nowotworom, a także spowolnić proces starzenia. Dodatkowo zawarte w niej witaminy i minerały mogą pomóc w utrzymaniu skóry, włosów i paznokci w dobrej kondycji. Orkisz ma pozytywny wpływ również na układ nerwowy. Poprawia funkcjonowanie mózgu i pomaga utrzymać dobry nastrój.

Kto nie powinien jeść kaszy orkiszowej?

Z kaszy orkiszowej przede wszystkim muszą zrezygnować osoby chorujące na celiakię i nietolerancję glutenu. Jako że orkisz jest odmianą pszenicy, zawarte w nim białko to gluten.

Dodatkowo na kaszę muszą uważać osoby o wrażliwym układzie pokarmowym, które często cierpią na niestrawność. Kasza orkiszowa ma dużo błonnika, przez co spożywanie jej w dużych ilościach może prowadzić do wzdęć, problemów z wypróżnianiem i bólu brzucha.

Jak ugotować kaszę orkiszową? Zdrowy dodatek do obiadu

Ugotowanie kaszy orkiszowej jest dziecinnie proste i w zasadzie nie różni się od sposobu przygotowywania innych rodzajów kasz. Na jedną szklankę kaszy potrzebujemy ok. dwóch szklanek wody. Wsypujemy produkt do garnka, zalewamy wodą i doprowadzamy do wrzenia. Gotujemy na małym ogniu przez 15-30 minut, do momentu uzyskania pożądanej przez nas konsystencji.

Tak przygotowana kasza może być wykorzystana na różne sposoby. Możemy dodać ją do obiadu jako źródło węglowodanów złożonych, przygotować z niej zdrową sałatkę albo stworzyć smaczne i aromatyczne warzywne pulpeciki. Jej delikatny smak sprawia, że pasuje praktycznie do wszystkiego, przez co możemy sobie pozwolić na eksperymenty i łączyć ją z naszymi ulubionymi składnikami.

Dodawaj kaszę orkiszową do posiłków, by wspomóc trawienie Cubo Images East News

Z czym jeść kaszę orkiszową? Najlepsze przepisy

Sałatka z kaszą orkiszową i kurczakiem

Składniki:

pojedyncza pierś z kurczaka,

0,5 szklanki kaszy orkiszowej,

80 g rukoli,

0,5 papryki,

4 łyżki płatków migdałów albo orzeszków ziemnych,

2 łyżki oliwy z oliwek,

1 łyżka soku z cytryny,

sól i pieprz,

dodatkowo: olej do smażenia, ulubione przyprawy.

Pierś kurczaka myjemy i kroimy w grubą kostkę. Mięso doprawiamy solą i pieprzem. Możemy również dodać ulubione przyprawy, np. zioła prowansalskie czy słodką paprykę. Na patelni rozgrzewamy olej i wrzucamy kurczaka. Podsmażamy, aż będzie ładnie zarumieniony. W misce umieszczamy umytą rukolę, pokrojoną w kostkę paprykę. W osobnej miseczce mieszamy oliwę z oliwek, sok z cytryny i doprawiamy dressing solą i pieprzem. Na warzywach układamy kurczaka, a całość polewamy przygotowanym sosem. Na końcu posypujemy posiekanymi orzeszkami ziemnymi albo płatkami migdałowymi.

Placuszki z kaszy orkiszowej

Składniki:

100 g kaszy orkiszowej,

cebula,

majeranek,

cukinia,

100 g mąki,

1 jajko,

olej do smażenia.

Kaszę gotujemy do miękkości i pozostawiamy do ostygnięcia. Na tarce o grubych oczkach trzemy cukinię, a cebulę kroimy w drobną kostkę. Wszystkie składniki umieszczamy w dużej misce. Dodajemy również jajko, mąkę, sól i pieprz. Wszystko mieszamy do uzyskania gęstej konsystencji. Jeśli ciasto będzie zbyt luźne, możemy dodać dodatkową łyżkę mąki. Na dużej patelni rozgrzewamy olej i nakładamy ciasto łyżką. Placuszki smażymy z obu stron do momentu, aż będą ładnie zarumienione. Ściągamy z patelni na ręcznik papierowy, aby odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Podajemy z łyżką kwaśnej śmietany albo sosem pieczeniowym lub grzybowym.

