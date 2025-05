Błękitna Flaga nad Bałtykiem. Te plaże w Trójmieście i okolicach są najlepsze w Polsce

Choć najwięcej wyróżnień - aż 26 - powędrowało na Pomorze Zachodnie, również Gdańsk pokazał klasę. Aż trzy gdańskie kąpieliska otrzymały Błękitną Flagę w sezonie 2025, co stawia miasto na równi z takimi kurortami jak Świnoujście czy Kołobrzeg. Wśród wyróżnionych znalazła się plaża w Sobieszewie - miejsce spokojne, przestrzenne, wręcz idealne dla tych, którzy szukają oddechu od zgiełku. Dodatkowy atut? Bezpośrednie sąsiedztwo rezerwatu Mewia Łacha, gdzie przy odrobinie szczęścia można zobaczyć foki.

Plaża na Stogach od lat ma wierne grono wielbicieli, ale wielu wciąż ją lekceważy. A niesłusznie. To jedno z nielicznych miejsc tak blisko centrum dużego miasta, które potrafi zaoferować prawdziwy kontakt z naturą - a do tego czystość, ratowników, toalety i infrastrukturę, która spełnia międzynarodowe standardy. Stogi są szerokie, spokojne i przyjazne rodzinom. A jeśli marzy ci się spacer w marinie, Gdańsk może pochwalić się również nagrodzoną Błękitną Flagą miejską mariną - idealną dla fanów żeglarstwa i wieczornych zachodów słońca wśród jachtów.

Co tak naprawdę oznacza Błękitna Flaga?

Błękitna Flaga to coś więcej niż prestiżowa nalepka na tablicy informacyjnej. To certyfikat jakości przyznawany przez Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej w Danii. Kąpielisko musi spełnić szereg rygorystycznych wymogów: woda musi być regularnie badana i czysta, teren wokół zadbany, z pełną infrastrukturą sanitarną i ratowniczą, a sama plaża - prowadzona w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. I co najważniejsze: wyróżnienie przyznaje się tylko na jeden sezon. Jeśli coś nie zagra - flaga znika.