Katarzyna Cichopek zmieniła nazwisko. Teraz tak będzie się nazywać

To rozstanie wstrząsnęło Polską. O rozwodzie mówili wszyscy

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel w marcu powiadomili internautów o swoim rozstaniu. Para przestała być małżeństwem 25 sierpnia. Wspólnie zadecydowali o rozwodzie bez orzekania o winie. Właśnie dlatego wszelkie formalności udało się załatwić w trakcie jednej, zdalnej rozprawy rozwodowej.

Marcin Hakiel w rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską w "Mieście kobiet" zaznaczył, że rozstanie spowodowane było niewiernością Katarzyny Cichopek. "Najtrudniejszy moment w tej całej sytuacji był taki, że moja była partnerka od jakiegoś czasu prosiła już o wolność, o więcej wolności, przestrzeni, ja jej to dałem, a pewnego dnia okazało się, że ta wolność ma imię. Nie byłem na to przygotowany. (...) Do końca chciałam to naprawić" - przyznał Hakiel gorzko.

Wyszedłem z taką inicjatywą, żebyśmy poszli na jakąś terapię, ale to już się nie wydarzyło, bo później wszystko nabrało tempa i gdzieś już nie było na to przestrzeni dodał.

Marcin Hakiel długo nie mógł pozbierać się po rozstaniu. Wszystko wskazuje jednak na to, że postanowił ruszyć naprzód i zapomnieć o Katarzynie Cichopek. Tancerz na Instagramie publikuje zdjęcie z nową partnerką. Wygląda na szczęśliwego i pogodzonego z przeszłością.

Zdjęcie Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel w 2021 roku / Piotr Kamionka / Reporter

Katarzyna Cichopek zmieniła nazwisko. To symboliczny koniec

Wszystko wskazuje na to, że Katarzyna Cichopek nie jest osobą szczególnie sentymentalną. Aktorka już dawno zajmuje się swoim życiem i nie patrzy w przeszłość. Teraz postanowiła definitywnie i symbolicznie odciąć się od byłego męża. Cichopek zmieniła nazwisko.

Aktorka po ślubie z tancerzem zdecydowała się przyjąć podwójne nazwisko - przez ponad 14 lat nazywała się Cichopek-Hakiel. Po rozwodzie celebrytka zadecydowała o powrocie do panieńskiej formy i usunęła z dokumentów drugi człon.

Gwiazda "Pytania na śniadanie" rzadko przedstawiana była publicznie pełnym nazwiskiem - Cichopek-Hakiel. W konsekwencji zmiana nie będzie szczególnie odczuwalna dla jej fanów i internautów.

***

