Katarzyna Cichopek zmieniła partnera

Katarzyna Cichopek już nie tańczy z mężem. Zmieniła partnera?

Katarzyna Cichopek z wykształcenia jest psychologiem, ale to scena i praca przed kamerą stały się jej żywiołem. Bez czego aktorka nie wyobraża sobie życia? Wygląda na to, że w ścisłej czołówce są muzyka i taniec. Trudno się dziwić...



Każdy pamięta pierwsze kroki aktorki w "Tańcu z gwiazdami". Wówczas Marcin Hakiel dołożył wszelkich starań, aby z gwiazdy uczynić boginię parkietu.



Para przypadła sobie do gustu i przyjaźń szybko przerodziła się w miłość na lata. Wspólna pasja z pewnością podsyca namiętność w związku, który trwa od szesnastu lat!



Zdjęcie Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poznali się na planie "Tańca z gwiazdami" / Paweł Wrzecion / MWMedia

Katarzyna Cichopek tańczy na ulicach Warszawy

Jednak ostatnio prezenterka telewizji śniadaniowej znalazła sobie inne towarzystwo do muzycznych układów. Marcina Hakiela zastępuje duet, który synchronicznie powtarza układ z gwiazdą "M jak Miłość" np. na ulicach Warszawy.



TikTok

Jeżeli zastanawiacie się, skąd u Cichopek tak perfekcyjna figura to odpowiedź jest prosta. Ulubienica publiczności należy do tego grona kobiet, które nie znoszą bezczynności. Bidon z wodą mineralną i sportowy strój to nieodzowne atrybuty aktorki.



Katarzyna Cichopek chwali się córką, ale urosła!

Można przypuszczać, że kompletów leginsów i sportowych koszulek Cichopek ma więcej w garderobie niże wieczorowych sukien. Jest jeszcze coś do aktywności pani Katarzyna zachęca także córkę, która podpatruje mamę na każdym kroku.



TikTok



Mama z córką to zgrany duet... Tata może czuć się zagrożony? Raczej spokojny, że kolejnemu pokoleniu muzyka w duszy gra!



