Katarzyna Dowbor pokazała zdjęcie mamy

Jedno z swoich zdjęć z mamą prezenterka pokazała na Instagramie już w ubiegłym tygodniu. Było zrobione w 1979 roku, kiedy Katarzyna Dowbor miała 20 lat. Już wtedy internauci pisali, że obie panie wyglądały jak siostry.

Zdjęcie Katarzyna Dowbor jest bardzo podobna do mamy /Marcin Dlawichowski /Agencja FORUM

Kolejne zdjęcie udowodniło, że wraz z upływem lat podobieństwo między paniami jeszcze się zwiększyło.

Fotografia, którą Katarzyna Dowbor zamieściła na Instagramie w Dniu Matki, pochodzi z roku 2001. Obie panie są już dojrzałymi kobietami.

- Już wiadomo, po kim jest pani piękna - skomplementowała jedna z fanek. Zarówno ona jak i większość innych komentujących dodała, że Dowbor i jej mama wyglądają niemal identycznie.

"Jak dwie krople wody" - stwierdziła jedna z fanek. "Skóra zdjęta z mamy" - dodała inna. Takich komentarzy było mnóstwo.

Katarzyna Dowbor w wielu wywiadach wspominała, że choć była raczej córeczką tatusia, to temperament odziedziczyła po mamie. Pani Krystyna była z zawodu konserwatorem zabytków, więc ich dom był pełen dzieł sztuki, nad którymi właśnie pracowała.

To ona podejmowała najważniejsze rodzinne decyzje i czuwała nad bliskimi, bardzo wspierała też córkę.

W tym roku pani Krystyna skończyła 86 lat i zachowała energię oraz pogodę ducha, o czym fani jej córki mogli się już przekonać. Katarzyna Dowbor jakiś czas temu zamieściła bowiem zdjęcie swojej mamy, na którym występuje ona w zabawnych okularach.

