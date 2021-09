Katarzyna Glinka szczerze o macierzyństwie po 40-stce. "Nie jest to bułka z masłem"

Katarzyna Glinka dostrzega minusy późnego macierzyństwa

Katarzyna Glinka postanowiła zwierzyć się fanom z tego, jak wygląda późne macierzyństwo. "Nie jest to piece of cake" - zaznaczyła na samym początku. Później wytłumaczyła, że "Maluszek ma dopiero rok, zatem jeszcze sporo czasu upłynie zanim się usamodzielni". Aktorka patrzy z zazdrością na ludzi w jej wieku, którzy podróżują bez dzieci i "o etapie pieluch daawwnnooo zapomnieli".

Glinka tłumaczy, że podróżowanie z dzieckiem jest przepełnione ograniczeniami. "Oni cały dzień czytają książki pijąc drinki - my cały dzień siedzimy w basenie lub w piaskownicy - bez szans na przeczytanie książki. Nie ma też chwili, żeby nie skupiać uwagi na maluszku - czyli strefa spa z sauną i jacuzzi też odpada" - poskarżyła się Glinka na Instgaramie.

Katarzyna Glinka przyznaje, że brakuje jej wolnego czasu

Katarzyna Glinka zaznaczyła, że choć starszy, dziewięcioletni syn lada chwila będzie dojeżdżał do szkoły samodzielnie, to młodszego i tak będzie musiała zawozić do przedszkola. "Zatem za kierowcę będę robiła jeszcze dluuugieee lata" - dodała aktorka. Aktorka przyznała również, że opieka nam maluchem wymaga siły i energii, której czasami jej już brakuje. Aktorka jest permanentnie "niedospana" i brakuje jej czasu dla siebie.

Minusów jest sporo Katarzyna Glinka o późnym macierzyństwie

Katarzyna Glinka zaznaczyła również, że późne macierzyństwo ma także zalety. Jej zdaniem nieco starsze mamy nie wpada w histerię z byle powodu oraz że nie dręczą je wyrzuty sumienia, gdy czasem zapragną zadbać o siebie i zostawić "maluszka" pod opieką innych osób.

"Dojrzałość pozwala cieszyć się macierzyństwem bez tych wszystkich powinności, spełniania cudzych oczekiwań, lęku, że się popełni błąd" - skwitowała swój wywód Katarzyna Glinka.

