W innym badaniu, wykonanym przez specjalistów z Texas A&M University ustalono, iż osoby regularnie drzemiące zauważają znaczną poprawę swojego samopoczucia. Co istotne, nie trzeba wcale zasypiać, by odczuć korzyści w sferze zdrowia psychicznego - samo leżenie i relaksowanie się w ciągu dnia daje ten sam efekt i obniża poziom stresu. Jednak to nie wszystkie benefity, jakie uzyskamy, wprowadzając do swojej rutyny krótkie sesje spania za dnia.