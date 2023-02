Katarzyna Glinka w stroju kąpielowym o miłości do samej siebie

Katarzyna Glinka jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Szeroką rozpoznawalność przyniosła jej rola Kasi Górki w serialu "Barwy szczęścia". Od tamtej pory gwiazda nie może narzekać na zainteresowanie fanów. Jej instagramowy profil śledzi niemal 240 tys. obserwatorów rządnych wiedzy na temat jej życia prywatnego.

Aktorka stara się pozostawać w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Chętnie dzieli się w mediach społecznościowych szczegółami swojego życia prywatnego. Obecnie gwiazda przebywa na urlopie w słonecznym Miami, gdzie czerpie z wakacji pełnymi garściami.

Katarzyna Glinka zabrała głos w ważnej sprawie. "Ogranicza nas tylko głowa"

W sieci pojawiło się właśnie zdjęcie, na którym Katarzyna Glinka pozuje w stroju kąpielowym bez grama makijażu na twarzy. Gwiazda opatrzyła zdjęcie wymownym komentarzem, w którym odniosła się do selflove.

"Ten post kieruję do tych, którzy potrzebują uwierzyć, że po trudnych przejściach, doświadczeniach, traumatycznych przeżyciach można znów być szczęśliwym. 1. Pamiętaj to Ty i TYLKO Ty jesteś kreatorem swojego życia. 2. Szukaj miłości, akceptacji, czułości w samym sobie i dla siebie samego. 3. Nie - nie słuchaj tych, którzy uważają, ze selflove jest przereklamowana!!! 4. Po trudnych doświadczeniach wlewaj w siebie ile wlezie. 5. Im więcej jej będziesz miał w sobie/ dla siebie, tym więcej będziesz miał dla innych - z czasem. Wszystko się ułoży dokładnie tak jak chcesz. I znów kiedyś zaufasz. Ale najpierw zaufaj sobie ..... DASZ RADĘ. Wiem to bo sama tez daję radę. Po prostu korzystaj z życia ... Odważnie !!!!! Ogranicza nas tylko głowa Ps To takie moje dzisiejsze przemyślenia plażowe" - napisała gwiazda.

Dla 45-letniej aktorki czas zdaje się zatrzymać. Gwiazda zachwyca nie tylko naturalnym wyglądem i nieskazitelną cerą, ale również nienaganną figurą. Widać, że wyjazd mocno służy aktorce. Uśmiech nie schodzi jej z twarzy.

W komentarzach zaroiło się od słów podziękowań. Internauci są wdzięczni aktorce za te słowa, podkreślając, iż miłość do samej siebie jest jedną z kluczowych spraw. "Mądre słowa" - piszą. Nie zabrakło również komplementów. Fani gwiazdy są pod wrażeniem jej idealnej figury. "Najpiękniejsza" - czytamy.

