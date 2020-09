Katarzyna Skrzynecka pokazała przytulny taras

Po powrocie z wakacji Katarzyna Skrzynecka i jej mąż zabrali się za urządzanie tarasu. Efektem domowej metamorfozy aktorka pochwaliła się na Instagramie. Wakacyjny klimat wprowadzają rośliny przywiezione z Grecji.

Lato powoli się kończy, ale na tarasie Kasi Skrzyneckiej trwa chyba przez cały rok. Gwiazda niedawno wróciła z greckich wakacji z rodziną, skąd przywiozła też kilka roślin, które postanowiła zasadzić na swoim balkonie.

Od lat Kasia Skrzynecka i jej mąż Marcin Łopucki wyjeżdżają na letni urlop do Grecji. Otwarcie przyznają, że jest to ich ulubione miejsce na ziemi i to właśnie na cześć tego kraju nadali imię swojej córce - Alikia Ilia.



Nic więc dziwnego, że na tarasie pojawiły się także greckie akcenty i tamtejsze rośliny, które dodały uroku temu wyjątkowo przytulnemu miejscu oraz wprowadziły prawdziwy wakacyjny klimat.



Przy porządkach pani Kasi pomógł ukochany mąż. Łopucki zajął się przesadzaniem kwiatów i jak przyznała jego żona starał się "zamienić taras w kawałek Grecji".



Na zdjęciach widać, jak pan Marcin przesadza kwiaty i najwyraźniej, bardzo to lubi!

Efekty ich wspólnej pracy można podziwiać na Instagramie. Aktorka udostępniła serię zdjęć swojego nowo urządzonego tarasu.

Przestrzeń jest wręcz przepełniona krzewami i kwiatami w doniczkach. W centralnym miejscu balkonu znajduje się stół z czterema krzesłami. Całość ocieplają różowe poduszki i żółte podkładki.

-Kawka? Miłego dnia. Lato, trwaj jeszcze, trwaj - napisała pod postem Skrzynecka.



Kawki w takich warunkach przyrody można tylko pozazdrościć...



A wam jak podoba się ten inspirowany Grecją taras Pani Kasi?

