Katarzyna Tusk jest szczęśliwą matką i żoną. Jej życie prywatne owiane jest od dawna tajemnicą, gdyż córka Donalda Tuska bardzo stara się chronić rodzinę przed mediami.

Bardzo długo ukrywała fakt, że wyszła za mąż i podobnie było z pierwszą ciążą.



Teraz również udało jej się ukryć ciążowy brzuszek, ale w końcu radosne wieści potwierdziła teściowa Katarzyny:



"Jakże to wieści szybko się roznoszą. Bardzo się wszyscy strasznie cieszymy i trzymamy kciuki, żeby wszystko było dobrze. A że wszystko idzie ku dobremu, także z pandemią, jesteśmy dobrej myśli. Żeby tylko ludzie się szczepili i wszystko wróci do normy! - powiedziała pod koniec maja w rozmowie z "Super Expressem Anna Lutomska.



Od tamtego momentu blogerka nie wypowiadała się na ten temat, aż do teraz. kiedy to bez słów, ale jednak znacząco zakomunikowała, że spodziewa się dziecka, publikując zdjęcie na InstaStories.



Na zdjęciu widać ciążowy brzuszek Kasi Tusk, która obecnie przebywa w Toskanii. Subtelnie także zaznaczyła, że jest w odmiennym stanie na swoim blogu, gdzie opisywała sukienkę, którą wówczas miała na sobie:



"Oczywiście - ta wersja leży na mnie inaczej niż ta czarna parę tygodni temu, ale to już akurat nie jest kwestia jej kroju, tylko zmieniającej się sylwetki właścicielki - napisała Kasia Tusk.

