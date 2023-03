Katarzyna Zdanowicz pochwaliła się pupilem. To jedna z najmądrzejszych ras

Czworonożni przyjaciele gwiazd. Którzy celebryci mają psa?

Urocze maltipoo, oryginalne buldożki francuskie, kieszonkowe chihuahua. Niektórzy z polskich celebrytów znani są z posiadania psów, z którymi często się fotografują. Które z polskich gwiazd opiekują się psami? Najbardziej znani właściciele czworonogów to: Julia Wieniawa, Małgorzata Rozenek-Majdan, Małgorzata Kożuchowska, Kinga Rusin, Joanna Krupę, Ewa Kasprzyk, Dagmara Kaźmierska czy Tamara Arciuch. W gronie szczęśliwych posiadaczy psów pojawiła się również Katarzyna Zdanowicz, która opowiedziała nam o relacji ze swoim psem Czakiem - owczarkiem australijskim.

Owczarek australijski (Aussie) - pies Katarzyny Zdanowicz. Jakie są cechy tej rasy?

Katarzyna Zdanowicz posiada psa, który wabi się Czak. To owczarek australijski aussie brązowej maści. Rasa ta użytkowana była do hodowli bydła i owiec. Dorosły pies waży około 23-29 kg. Według badań owczarki australijskie znajdują się w czołówce ras o największej inteligencji. To psy bardzo towarzyskie i przyjacielskie. Owczarki australijskie są także bardzo energiczne i potrzebują dużo aktywności fizycznej i mentalnej, co sprawia, że są doskonałymi partnerami dla osób uprawiających sport. To również niezwykle wierne i oddane rodzinie zwierzęta.

Zdjęcie Czak - owczarek australijski Katarzyny Zdanowicz / materiał zewnętrzny

Inteligentny indywidualista, który uwielbia skarpetki. Katarzyna Zdanowicz o swoim psie

Katarzyna Zdanowicz wyznała nam, że Czak to niezwykle rodzinny pies.

Ponoć psy upodobniają się do właścicieli - on jest jak cała rodzina - indywidualistą twierdzi dziennikarka

Dziennikarka Polsat News dodaje, że Czak uwielbia być głaskany, a swoją rodzinę pilnuje, biegając w kółko, jakby zaganiał owce - traktuje ją jak stado. Syn Katarzyny Zdanowicz jest z nim niezwykle zżyty - często śpi razem z Czakiem, a psiak nie odstępuje go na krok. Kiedy syn dziennikarki, Maks, był mały, Czak chodził i podgryzał mu pieluszkę. Teraz lubi podkradać skarpetki. W domu dziennikarki nie ma też żadnego całego pluszaka, wszystkie są nadgryzione przez owczarka australijskiego.

Zdjęcie Katarzyna Zdanowicz ze swoim psem / materiał zewnętrzny

Psy są członkami rodziny dla Polaków? Ekspert zabrał głos

W najnowszym odcinku podcastu video "Zdanowicz pomiędzy wersami", dziennikarka Katarzyna Zdanowicz gościła weterynarza, Michała Barczykowskiego. Rozmawiali m.in. o tym, jak w Polsce zmieniło się traktowanie zwierząt oraz dlaczego dla niektórych zwierzęta są jak dzieci. Cały odcinek obejrzysz poniżej.