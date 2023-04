Spis treści: 01 Katarzyna Zdanowicz: zawodowo i prywatnie

Katarzyna Zdanowicz: zawodowo i prywatnie

Katarzyna Zdanowicz jest jedną z najbardziej znanych polskich dziennikarek. Prowadzi "Wydarzenia" w telewizji Polsat, a także autorski videocast "Zdanowicz. Pomiędzy wersami" w Interii. Prywatnie jest żoną oraz mamą.

Dla wielu jest jednak prawdziwą ikoną stylu. Dziennikarka, pojawiając się na ściankach, raz za razem wzbudza zachwyt. Systematycznie dostarcza również dawkę modowych inspiracji swoim fanom. Jej profil w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje swoje nienaganne stylizacje, bacznie śledzi ponad 61 tys. internautów.

Katarzyna Zdanowicz w luźnej stylizacji. "Kobieta z klasą"

Katarzyna Zdanowicz na co dzień stawia raczej na stonowane kolory, często wybierając wygodne swetry, bluzy czy puchowe kurtki. Tym razem, wraz z pierwszymi wiosennymi promykami słońca, dziennikarka postanowiła nieco zaszaleć.

W mediach społecznościowych opublikowała fotografię, na której raczy się kawą w towarzystwie swojego czworonożnego przyjaciela. "Rzadki widok. Pani w domu o poranku z kawą i to w środku tygodnia. Czak non stop koło mnie. Zaskoczony" - napisała pod zdjęciem.

Dziennikarka zapozowała na fotografii z kubkiem kawy w ręku, prezentując swoim fanom luźną stylizację, na którą złożyła się kolorowa koszula w kratę oraz wygodne spodnie. Całość uzupełniło sportowe obuwie.

Pod zdjęciem zaroiło się od komentarzy. Internauci, jak zwykle, są pod wrażeniem wyglądu dziennikarki. "Proszę wybaczyć, ale jest Pani "typową" kobietą z klasą", "Piękna kobieta i piękny piesio", "Piękne kadry i piękne chwile zwłaszcza jeśli nie jest to codzienność" - czytamy.

Katarzyna Zdanowicz: styl

Katarzyna Zdanowicz w swoim stylizacjach często stawia na wygodę. Wybiera takie zestawy, w których czuje się komfortowo. Całość dopełnia minimalistycznym makijażem oraz, obowiązkowo, idealnie ułożonymi włosami.

Jej styl nie jest jednak pozbawiony klasy i wdzięku. Dziennikarka raz za razem sięga po nieco bardziej wyszukane kreacje. W jej szafie nie brakuje eleganckich marynarek, a także kolorów. Katarzyna Zdanowicz świetnie czuje się w czerwieni!

Czerwone ubrania i dodatki sprawią, że nasza stylizacja nabierze nieco pazura. Warto zaprosić ją do swojej garderoby. Co ważne, czerwieni nie powinny obawiać się dojrzałe kobiety. To jeden z tych kolorów, z którymi powinny się zaprzyjaźnić.