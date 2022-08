To on zaraził Katarzynę Zdanowicz miłością do dziennikarstwa

W połowie sierpnia 19 lat temu Katarzyna Zdanowicz pożegnała swojego ojca. Choć sam nie był dziennikarzem, zaraził ją miłością do tego zawodu. Kobieta wspomina, że rodzic miał bardzo charakterystyczny głos, który świetnie sprawdziłby się w radiu. To właśnie tacie, dziennikarka zawdzięcza ciekawość świata i zainteresowanie bieżącymi sprawami. Jak sama zauważa:





Dopiero po latach uświadomiłam sobie, że wyniosłam z domu uzależnienie od newsów.

Instagram Post

Nowy sezon “Zdanowicz Pomiędzy Wersami". Słuchacze mogą zaproponować gości

Pomimo melancholijnego nastroju i tęsknoty za zmarłym ojcem, dziennikarka nie zapomina o obowiązkach. W najnowszym wpisie na Instagramie dzieli się swoim spojrzeniem na prowadzone przez nią i dostępne w naszym serwisie rozmowy z cyklu “Zdanowicz Pomiędzy Wersami". Dziennikarka pisze:

Liczy się dla mnie nie nazwisko, tylko człowiek, jego historia! [...] Dzisiaj jest trudno przyznać się do słabości. Social media wymuszają pozę. Na zewnątrz widzimy kolorowy świat, który często w rzeczywistości taki kolorowy nie jest. Rozmowy dają mi inną perspektywę spojrzenia na pewne tematy, ludzi. Katarzyna Zdanowicz

Reklama

Jednocześnie Katarzyna Zdanowicz chce odpowiadać na potrzeby swoich widzów i słuchaczy, dlatego w serwisie Instagram pod jej postem fani mogą zgłaszać propozycje gości, których chcieliby bliżej poznać za pośrednictwem programu "Zdanowicz Pomiędzy Wersami".



Zobacz również: Katarzyna Zdanowicz: “Wiem za to, że część rodziców już mnie nie lubi”

Stylizacja Katarzyny Zdanowicz przykuła uwagę fanów

Nie tylko treść posta Katarzyny Zdanowicz przykuła uwagę jej fanów. Wiele pozytywnych komentarzy dziennikarka mogła przeczytać także na temat swojej stylizacji. Na zdjęciu kobieta wystąpiła w jeansach i czarnym topie na szelkach, na który włożyła sweter z rękawem ¾ i hiszpańskim dekoltem w kształcie litery “V". W upiętych włosach i stonowanym makijażu dziennikarka prezentowała się zachwycająco. Nie dziwią więc komentarze fanów:



Piękna kobieta

World Class Women. Jeśli w Polsce zrobią edycję miss prezenterek dziennikarek to wygrywasz

Na pewno będę oglądał nie dla gości, ale dla mojej ulubionej -ze tak ujmę- Osobowości telewizyjno- internetowej. Pani Kasia rządzi!

Sztos. Witaj Kasiu, śliczna buzia, piękny makijaż, bardzo ładny uśmiech, mega stylówka. Powodzenia Kasiu na nowy sezon. Ciekawych gości i intratnych rozmów. Pozdrawiam

Instagram Post





Zobacz również: Katarzyna Zdanowicz zaskoczyła stylizacją. Łączy młodzieżowy look i elegancję

Ojciec stale obecny w jej myślach

Pomimo zafrasowania pracą, w najnowszym wpisie także widać, że w sierpniu Katarzyna Zdanowicz w szczególny sposób wspomina ojca, kończy bowiem post słowami:



Dokładnie tak, jak mówił mój ojciec — każdy ma swoją historię. I o tę historię warto walczyć.

Zobacz również: Katarzyna Zdanowicz i ekipa Wydarzeń 24 w Sopocie. Humory dopisywały!