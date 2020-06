​Kate Moss zmieniła styl życia: Od imprez i używek woli teraz seriale i jogę

Modelka, która była znana nie tylko jako legenda wybiegów, ale też jako miłośniczka suto zakrapianych imprez, kompletnie zmieniła swoje życie.

Zdjęcie Kate Moss przez lata znana była ze swojego imprezowego stylu życia /Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News /East News

W najnowszym wywiadzie zdradza, że stroni od alkoholu i narkotyków, za to codziennie sięga po gorącą wodę z cytryną i sok z selera, a zamiast chodzić na bankiety woli relaksować się w domu, oglądając seriale i ćwicząc jogę.

- Pomaga mi to w walce ze stresem. Koncentruję się na tym, co tu i teraz - wyznaje Kate Moss.

Kate Moss przez lata znana była ze swojego imprezowego stylu życia. Stała bywalczyni londyńskich klubów nie stroniła od alkoholu i narkotyków, co finalnie zaprowadziło ją na odwyk. O dawnym stylu życia modelki wiele mówi jej przezwisko - "The Tank" (Cysterna). Nadali je Kate znajomi, by podkreślić jej osobliwą zdolność wlewania w siebie ogromnych ilości wysokoprocentowych trunków. W latach 90. należała również do The Primrose Hill Set - nazywano tak grupę celebrytów słynących z hałaśliwego zachowania i nocnych wybryków, o których krążyły legendy.

Gwiazda wybiegów przekonuje dziś, że jej zwyczaje uległy diametralnej zmianie.

- Każdego dnia kładę się o 23. Przed snem oglądam Netflixa. Właśnie skończyłam serial "Sex Education" - jest wspaniały i niesamowicie zabawny! Jeśli śpię mniej niż 8 godzin, jestem podenerwowana, dlatego staram się kłaść i wstawać o tej samej porze - wyznałą legendarna modelka w rozmowie z brytyjskim magazynem "Elle".