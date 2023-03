Kendall Jenner podbija światowe wybiegi

Gwiazdy Kim Kardashian w niezwykle obcisłym bikini. Pokazała za dużo? Kendall Jenner to obecnie jedna z najpopularniejszych i najlepiej opłacanych modelek na świecie. Swoją karierę zaczęła w 2012 roku, a dziś ma na swoim koncie współprace z najsławniejszymi domami mody.

Modelka dała się poznać światu jednak znacznie wcześniej. W 2007 roku pojawił się pierwszy odcinek "Keeping Up with the Kardashians". Reality show rozsławiło rodzinę Kardashian-Jenner i przyniosło jej ogromną popularność, którą cieszą się aż do dziś. Produkcja programu zakończyła się w 2021, ale już rok później córki Kris Jenner powróciły przed kamery, by nadal pokazywać swoje życie prywatne.

Kendall Jenner kusi w złotej kreacji

Kendall Jenner nie może narzekać na brak zainteresowania. Jej profil obserwuje 279 mln osób, a grono fanów stale się powiększa. Na Instagramie nie brakuje ujęć z pokazów oraz efektów profesjonalnych sesji zdjęciowych. Poza tym modelka chętnie publikuje kadry w skąpych strojach i nie boi się odsłaniać ciała. W ostatnim czasie pochwaliła się stylizacją, którą wybrała na wielkie wyjście. Zapozowała w krótkim futerku, które niewiele zasłaniało.

Kendall Jenner na Vanity Fair Oscar Party 2023 pojawiła się w złoto-czarnej sukni z głębokim dekoltem, która dokładnie podkreśliła jej kształty. Kreacja odsłoniła nie tylko ramiona modelki, ale także plecy.

Córka Kris Jenner postanowiła pokazać kilka ujęć sprzed wyjścia. W mediach społecznościowych pojawiło się uśmiechnięte zdjęcie modelki oraz kilka kadrów zrobionych w lustrze. Nie zabrakło głosów fanów, że Kendall Jenner znów kusi. Na ich reakcje nie trzeba było długo czekać. "Oszałamiająca", "Przepiękna", "Cudowna" - można przeczytać pod postem.

