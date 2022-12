Khloe Kardashian zachwyca internautów

Khloe Kardashian to obecnie jedna z najpopularniejszych celebrytek na całym świecie. Wraz z rodziną występowała w reality show "Keeping Up With The Kardashians", który doczekał się aż 20 sezonów. To właśnie dzięki niemu zdobyła sławę i pieniądze.

Rodzina Kardashian-Jenner po zakończeniu produkcji i krótkiej przerwie znów wróciła przed kamery, ale tym razem w innym programie. Ponownie pokazują światu, jak wygląda ich codzienność i dzielą się szczegółami z życia prywatnego.

Khloe Kardashian prężnie rozwija swoją markę odzieżową, która w szybkim czasie podbiła serca jej fanów. Poza tym aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie chętnie publikuje zdjęcia stylizacji, pozuje w skąpych strojach, bieliźnie i bikini.

Khloe Kardashian kusi w skórzanym topie

Celebrytka często udostępnia w mediach społecznościowych zdjęcia z wielkich wyjść, a internauci nie potrafią przejść wobec nich obojętnie. Nie kryją zachwytu i podkreślają, że córka Kris Jenner dobrze wie, co jest aktualnie modne.

Tym razem Khloe Kardashian pochwaliła się ujęciem z sypialni. Celebrytka zapozowała, siedząc na łóżku w skórzanym topie, jeansach i koronkowych rękawiczkach.

Pod postem jak zwykle nie zabrakło słów zachwytu. Celebrytka została wręcz zasypana komplementami od fanów z całego świata. "Przepiękna", "Idealna", Jesteś cudowna" - pisali internauci.

