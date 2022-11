Kariera Khloe Kardashian nie zwalnia tempa

Khloe Kardashian cieszy się ogromną popularnością niemal na całym świecie. Jej instagramowy profil obserwuje 280 mln osób, a grono fanów stale się powiększa. Sławę i bogactwo celebrytka zawdzięcza przede wszystkim reality show, w którym wzięła udział cała rodzina Kardashian-Jenner. Chętnie pokazywali w nim swoje życie prywatne, ale produkcja "Keeping Up With The Kardashians" zakończyła się po 20 sezonach. Po pewnym czasie wrócili jednak przed kamery, ale w zupełnie innym programie. Fani nadal mogą obserwować, jak wygląda ich codzienność.

Khloe Kardashian ma za sobą trudny czas. Kilka miesięcy temu dowiedziała się o zdradzie swojego partnera i obecnie samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Po raz pierwszy postanowiła odnieść się do tych przeżyć w rodzinnym reality show. Opowiadając, nie kryła łez.

Poza tym celebrytka skupia się na rozwoju swojej marki, a jej kariera nie zwalnia tempa. Aktywnie działa w mediach społecznościowych, pokazuje efekty profesjonalnych sesji zdjęciowych i kadry z wielkich wyjść. Nie brakuje tam również ujęć z domowego zacisza.

Khloe Kardashian chwali się efektami ciężkich treningów

Khloe Kardashian w ciągu kilku lat przeszła ogromną metamorfozę. Obecnie ćwiczy na siłowni, by utrzymać smukłą sylwetkę, a efektami treningów chwali się w mediach społecznościowych.

Chętnie publikuje ujęcia w skąpych strojach i obcisłych stylizacjach, które dokładnie podkreślają jej figurę. Tym razem celebrytka postawiła jednak na dresowy komplet, ale odsłoniła umięśniony brzuch.

Pod instagramowym postem jak zwykle nie zabrakło miłych słów. "Jesteś wspaniała", "Jesteś po prostu perfekcyjna", "Wyglądasz oszałamiająco" - pisali fani.

