Księżna Kate przez lata milczała na ten temat. Ból jest trudny do zniesienia

Księżna Kate to istny skarb rodziny królewskiej. Była niekwestionowaną ulubienicą królowej Elżbiety II, a poddani pokładają w niej wielkie nadzieje na przyszłość monarchii.

Oto jak zachowywała się księżna Kate, kiedy nikt nie widział! Zaskakujące?

Łamiące serca zdjęcia księżniczki Charlotte obiegły świat. Przygnębiające

Rzekoma kochanka księcia Williama na pogrzebie królowej Elżbiety. To skandal!

Książę William i księżna Kate spotkali się na kolacji z Meghan i Harrym! Zawsze sumiennie wypełnia swoje obowiązki, jest zaangażowana i zawsze profesjonalna. Chyba przez tyle lat bycia najpierw narzeczoną księcia Williama, a następnie jego żoną, popełniła znikomą ilość wpadek związanych z nadworną etykietą.

Wygląda na to, że nawet gdy księżna nie czuje się najlepiej, potrafi to ukryć i przywdziać maskę pełną uśmiechu dla poddanych. Tak jest nawet w sytuacjach, gdy księżna Kate odczuwa... ból.

Okazuje się, że są takie momenty podczas ważnym, publicznych momentów żona księcia Williama zawsze odczuwa dotkliwy ból głowy, a jego źródło może zadziwiać.

Wszystkiemu winna jest rodowa, królewska biżuteria, która warta jest miliony, ale także waży przez swoje bogactwo diamentów i innych kamieni szlachetnych naprawdę sporo.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Powód cierpienia księżnej Kate zaskakuje. Milczenie lata temu przerwała księżna Diana

Zakładając ją na szyję i głowę księżna Kate potrafi godzinami cierpieć! Chociażby 100-letnia The Lovers Knot Tiara, którą Kate miewała na swoich skroniach, stworzona została z 19 łuków i 38 pereł.

Na jej ciężar wcześniej narzekała sama księżna Diana i gdy ta przestała ją nosić, biżuteria była nieużywana aż do 2015 roku, kiedy to Kate pojawiła się w niej na jednym z przyjęć w Pałacu Buckingham.

I choć księżna Kate wygląda w niej zjawiskowo, to jest to spore poświęcenie z jej strony, bo tiara kojarzy się wyłącznie z zawrotami głowy i bólem. Jak widać Kate jest w stanie wiele poświęcić nawet w tak drobnych kwestiach jak noszenie rodowych skarbów, by oddać szacunek rodzinie królewskiej.

Instagram Post Rozwiń

Zdjęcie Nosząc słynną tiarę, księżna Kate odczuwa ból / Max Mumby/Indigo / Contributor / Getty Images