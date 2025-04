Khloé Kardashian pojawiła się na wydarzeniu Hulu Get Real House w Los Angeles. Gwiazda " Kardashians" i przedsiębiorczyni na tę okazję założyła monochromatyczny karmelowy zestaw, składający się z obcisłej mini sukienki i oversize'owej kurtki inspirowanej marynarką.

Kardashian dopasowała swój strój do pary szpilek Rene Caovilla . Jeśli chodzi o biżuterię, Khloé kontynuowała swój monochromatyczny motyw kolorystyczny, dodając do swojego wyglądu również złote elementy biżuterii.

Takie duże kolczyki kojarzą się z latami 90. i najwyraźniej wracają do łask.

Makijaż gwiazdy opierał się głównie na smokey eye i błyszczyku do ust. To wystarczyło, by tego wieczoru przykuć uwagę mediów.