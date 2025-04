Nic w tym dziwnego, bo Mocha Mousse to ciepły, ziemisty brąz, kojarzący się z karmelowym latte czy czekoladowym musem, który symbolizuje komfort, przytulność i prostotę codziennych przyjemności. Komponuje się doskonale z innymi odcieniami ziemi i tworzy dość neutralną bazę pod stylizacje.

Ten odcień zyskał uwielbienie projektantów i gwiazd. Max Mara, Fendi czy Chloé włączyli Mocha Mousse do swoich kolekcji na wiosnę-lato 2025, prezentując go w różnorodnych materiałach, od wełny po jedwab. Kolor brązowy do swojej garderoby z chęcią wprowadziła nawet księżna Kate.