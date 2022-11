Spis treści: 01 Khloe Kardashian publikuje gorące zdjęcie

02 Khloe Kardashian - królowa Instagrama

03 Trudny czas

Khloe Kardashian opublikowała kolejne gorące zdjęcie. Celebrytka zazwyczaj publikuje zdjęcia w skąpych strojach i stylizacjach podkreślających jej zgrabną figurę. Tym razem postanowiła wyeksponować płaski brzuch i biust. W tym celu Khloe postawiła na jeansowy total look.

Długi płaszcz tylko przysłania nieco płaski brzuch celebrytki i biust. Pod postem posypały się komplementy od fanów. "Gorąca", "Ikona", "Bogini" czy "Piękna" to tylko niektóre z licznych komentarzy, które pojawiły się pod nowym postem amerykańskiej celebrytki.

To już kolejne zdjęcie, na którym Khloe chwali się efektami treningów. W ostatnim czasie gwiazda przeszła ogromną metamorfozę i zrzuciła zbędne kilogramy. Dlatego też chętnie chwali się swoją sylwetką w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi już ponad 280 milionów osób, a do grona fanów dołączają kolejne.

Khloe Kardashian stała się popularna dzięki reality-show "Keeping Up With The Kardashians". Głośno jest przede wszystkim o prywatnym życiu celebrytki. Khloe ma za sobą trudny czas. Kilka miesięcy temu dotarła do niej informacja o zdradzie jej partnera. Obecnie celebrytka wychowuje samotnie dwójkę dzieci.

