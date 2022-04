Khloé Kardashian w mediach społecznościowych

Khloé Kardashian od lat ciężko trenuje, by zrzucić zbędne kilogramy. Relacjami z treningów chętnie dzieli się z fanami i przy okazji pokazuje, jak zmienia się jej sylwetka. Celebrytka przede wszystkim uwielbia podkreślać kształty obcisłymi sukienkami.

Khloé Kardashian w ostatnich latach przeszła przemianę. Nie tylko zaczęła coraz mocniej rozjaśniać włosy, ale także postanowiła zaprezentować światu nową figurę.

Celebrytka niejednokrotnie niepokoiła fanów swoim wyglądem. Wszystko przez posty, które udostępnia w mediach społecznościowych. Internauci dość często oskarżali ją, że za bardzo retuszuje swoje zdjęcia, bo nie przypomina na nich samej siebie.

Celebrytka mimo to regularnie publikuje posty na Instagramie, a większość jej fanów nie może przejść wobec nich obojętnie. Tym razem znów pochwaliła się efektem spontanicznej sesji.

Khloé Kardashian znów kusi

W ostatnim czasie Khloé Kardashian zachwyca stylizacjami. Każda z kreacji jest chwalona i szeroko komentowana w sieci. Tym razem celebrytka postawiła na beżową sukienkę mini. Dobrała do niej buty na obcasie w tym samym kolorze, a blond włosy ułożyła w luźne fale.

Celebrytka oznajmiła, że jest zbyt zmęczona, by wymyślać podpis do zdjęcia, a jej fani jednogłośnie uznali, że zdecydowanie jest on zbędny. Internauci nie mogli wyjść z zachwytu, a pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Skupili się przede wszystkim na nogach celebrytki i nie szczędzili jej komplementów.

