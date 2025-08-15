Leczo to węgierskie danie, które niezwykle popularne stało się również w Polsce. Zarówno na Węgrzech, jak i w naszym kraju, powstało wiele przepisów na leczo, które różnią się pewnymi składnikami.

Węgierskie, tradycyjne "lecsó" zazwyczaj przygotowuje się ze świeżej papryki, proszkowanej papryki, cebuli oraz słoniny. Oczywiście popularne są również warianty z węgierską, ostrą, paprykową kiełbasą oraz zupełnie bezmięsne.

W Polsce leczo to głównie papryka - świeża i proszkowana, cukinia, pomidory, kiełbasa, cebula, a nawet pieczarki. Jeśli chcemy cieszyć się smakiem leczo w polskim wydaniu, ale w wersji bardziej dietetycznej, kiełbasę z powodzeniem możemy zastąpić kurczakiem.

Leczo z kurczakiem - składniki

500 g piersi z kurczaka,

2 czerwone papryki,

1 żółta papryka,

2 cukinie,

1 duża cebula,

2 puszki pomidorów pelati,

1 liść laurowy,

3 ząbki czosnku,

3 ziarenka ziela angielskiego,

papryka w proszku,

sól,

pieprz,

suszone oregano,

oliwa.

Leczo z kurczakiem - przepis

Kurczaka kroimy na mniejsze kawałki. Do miseczki wsypujemy sól, pieprz, suszone oregano, paprykę w proszku i dolewamy trochę oliwy. Całość mieszamy i w tak przygotowanych przyprawach obtaczamy kawałki kurczaka, którego odstawiamy na 30 minut do lodówki do zamarynowania.

W tym czasie na mniejsze kawałki kroimy paprykę oraz cukinię. Cebulę siekamy w drobną kostkę. To samo robimy z czosnkiem.

Na patelnię lub do garnka wlewamy odrobinę oliwy i ją rozgrzewamy. Na patelnię dodajemy kurczaka i smażymy na średniej mocy palnika. Gdy kurczak się zarumieni, wyjmujemy go z patelni i odkładamy na bok.

Na tej samej patelni przesmażamy cebulę, paprykę oraz cukinię. Na koniec dodajemy posiekany czosnek. Dodajemy ziele angielskie, liść laurowy, sól, pieprz, oregano i paprykę w proszku. Gdy warzywa się odrobinę zeszklą, dodajemy pomidory pelati, która nadadzą potrawie słodkawego smaku. Opcjonalnie możemy dolać odrobinę wody.

Całość dokładnie mieszamy i dusimy pod przykryciem na małej mocy palnika. Po ok. 25 minutach gotowania dodajemy kurczaka i całość gotujemy jeszcze przez ok. 10 minut.

