Babcia by się uśmiała! Te 10 rzeczy z jej szafy to dziś modowy must-have

Karolina Woźniak

Dla naszych mam i babć te ubrania wciąż wywołują wspomnienia młodzieńczych lat. Niejedna z tych rzeczy z pewnością pojawia się na starych fotografiach w rodzinnych albumach. Obecnie jednak dawne style powracają do mody, trafiając z powrotem na salony i do garderób wielu miłośniczek mody. Od marynarek z poduszkami na ramionach po apaszki zawiązywane na głowie. To, co nosiły kiedyś nasze babcie, w 2025 roku znów jest bardzo popularne. Wiele z takich ubrań można znaleźć na strychach albo w sklepach z używaną odzieżą.

Zajrzyj na strych - te ubrania wracają do łask
Zajrzyj na strych - te ubrania wracają do łaskmoodboard123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Marynarki z poduszkami na ramionach
  2. Rozkloszowane lub plisowane spódnice za kolano
  3. Apaszki jedwabne wiązane na głowie
  4. Kardigany z dużymi guzikami
  5. Jeansy typu "mom fit" i "carrot"
  6. Koszule z żabotem lub koronkowym kołnierzykiem
  7. Sukienki inspirowane bielizną - slip dress
  8. Klasyczne płaszcze z wełny i baranka
  9. Kocie obcasy - kitten heels
  10. Torebki vintage - kuferki i lakierowane perełki

Marynarki z poduszkami na ramionach

Zacznijmy od modowego klasyka z pazurem - szerokich, geometrycznych marynarek rodem z lat 80. W 2025 przeżywają spektakularny powrót i królują zarówno na ulicach, jak i w przestrzeniach biurowych. Ich największa siła? Uniwersalność. Te charakterystyczne "power jackets" świetnie odnajdują się w duecie z jeansami, topem na ramiączkach czy wieczorową sukienką. A co z butami? Bez znaczenia - sneakersy, czy szpilki - każda opcja działa, bo taka marynarka niesie styl sama w sobie.

Młoda kobieta w eleganckim, beżowym stroju stoi na nowoczesnym chodniku miejskim przed budynkiem biurowym, trzymając torebkę i patrząc w stronę aparatu.
Marynarki z szerokimi ramionami powróciły do modyantonkor123RF/PICSEL

Rozkloszowane lub plisowane spódnice za kolano

W tym sezonie znów sięgamy po urok dawnych dekad. Modne stają się romantyczne spódnice midi inspirowane latami 50. i 70. Na ulicach widać je w wersjach plisowanych, tiulowych i z lekkich, zwiewnych materiałów. Świetnie prezentują się w kontrastowych zestawieniach, np. z ciężkimi butami czy miękkimi swetrami. To fasony, które przywołują klimat retro i subtelnie podkreślają kobiecość.

Delikatnie pofałdowana, jasnoszara tkanina tworząca efektowną, regularną strukturę falistą
Plisowany materiał dodaje stylizacji elegancjiCanva ProINTERIA.PL

Apaszki jedwabne wiązane na głowie

Przypomnijmy sobie, jak babcie wiązały chustki pod brodą. Dzisiaj tego typu trendy nazywamy "coastal grandma". Jedwabna apaszka to must-have tego roku. Jak ją nosić? Opcji jest kilka. Możemy zawiązać apaszkę na czubku głowy, pod włosami lub wokół szyi. To modny akcent, który podkreśli stylizację boho czy też retro. Sprawdzą się w różnych sytuacjach - na spacerze, pikniku, plaży, rowerze, czy też romantycznej randce. Całość idealnie dopełnią duże okulary przeciwsłoneczne.

Młoda kobieta ubrana w stylową chustę na głowie, duże okulary przeciwsłoneczne oraz modny płaszcz, z jasnoniebieską torebką na tle miejskiego mostu i budynków w popołudniowym świetle.
Apaszka to obowiązkowy element w szafie. W tym roku nosimy ją na głowieminetphotos123RF/PICSEL

Kardigany z dużymi guzikami

Grube, oversize'owe kardigany z wyrazistymi guzikami i retro wzorami wracają do łask i to z przytupem. Zwłaszcza pojawią się w sezonie jesienno-zimowym. Przypominają te, które kiedyś dziergały nasze babcie, ale dziś nosimy je z dumą jako element stylizacji. Zastąpi klasyczną bluzę lub marynarkę. W 2025 królują modele wykonane ręcznie, z wełny lub moheru, które przyciągają uwagę nie tylko fasonem, ale też autentycznością.

Duży, drewniany guzik przyszyty do grubej, brązowej dzianiny o widocznym splocie.
Kardigany z grubymi guzikami wracają do modyCanva ProINTERIA.PL

Jeansy typu "mom fit" i "carrot"

Wysoki stan, luźniejszy krój w biodrach i lekko zwężane nogawki - te klasyczne jeansy, które kiedyś nosiły nasze mamy i babcie, wróciły jako absolutny hit. Kultowe fasony, takie jak Levi's 501 czy stare modele Wranglera, można dziś wyłowić w second-handach i butikach vintage. Zestawione z loafersami, prostym t-shirtem i oversize'ową marynarką tworzą nienaganny look.

Koszule z żabotem lub koronkowym kołnierzykiem

Delikatne, vintage'owe koszule z falbanami, koronkowymi wykończeniami i ozdobnymi kołnierzykami znów są w modzie. Tym razem jako element estetyki "cottagecore", która łączy romantyzm z naturą i nostalgią. W 2025 roku stylizujemy je na wiele sposobów. Nie tylko klasycznie z elegancką spódnicą, ale też w nowoczesnym kontraście, np. z ramoneską lub luźną jeansową kurtką.

Sukienki inspirowane bielizną - slip dress

Dawniej zarezerwowane wyłącznie na noc, dziś śmiało wychodzą na ulice. Zwiewne sukienki na cienkich ramiączkach, często wykończone koronką, przestały być tylko halkami. Teraz to prawdziwe modowe perełki codziennego stylu. Łączone z oversize'owymi swetrami, eleganckimi marynarkami czy ciężkimi butami tworzą zmysłowe, ale wyraziste stylizacje. Lata 90. powracają, ale w odświeżonej, bardziej wyrafinowanej odsłonie.

Dwie osoby ubrane w jedwabne sukienki na ramiączkach, jedna w jasnym kremowym kolorze z naszyjnikiem z krzyżykiem, druga w czarnej sukience bez biżuterii, obie sfotografowane od ramion w dół na jasnym tle.
Niegdyś halki, teraz slip dressCanva ProINTERIA.PL

Klasyczne płaszcze z wełny i baranka

Ponadczasowe okrycia wierzchnie wracają do łask, zwłaszcza te w odcieniach karmelu, beżu i écru. Płaszcze z miękkiej wełny lub wykończone barankowym kołnierzem idealnie wpisują się w estetykę minimalistycznej mody. W 2025 nosimy je nie tylko w duecie z eleganckim lookiem, ale też z jeansami, sneakersami czy nawet sportowym dresem.

Kocie obcasy - kitten heels

Niski, smukły obcas znany z garderoby naszych babć ponownie trafił na modowe podium. Kitten heels, czyli tzw. "kocie obcasy", to dziś synonim elegancji w wersji komfortowej. Pasują zarówno do spodni garniturowych, jak i sukienek midi. Dzięki nurtowi "quiet luxury" vintage modele od marek takich jak Chanel czy Dior znów zyskują na wartości. Najlepsze egzemplarze często ukrywają się w second-handach.

Torebki vintage - kuferki i lakierowane perełki

Małe, twarde torebki z krótką rączką przeżywają wielki powrót. Retro kuferki, lakierowane kopertówki na bigiel czy z klapką wróciły jako wyrazisty akcent w stylizacjach. Łączą się świetnie zarówno z eleganckim płaszczem, jak i ulicznym look'iem. Geometryczne kształty, klasyczna czerń, odcienie burgundu czy granatu - im bardziej przypominają modele z lat 50. i 60., tym lepiej.

Czarna, elegancka torebka z metalowym detalem na pierwszym planie oraz różowe okulary przeciwsłoneczne w stylu retro, leżące na białym, puszystym tle.
Klasyczne torebki hitem 2025Canva ProINTERIA.PL
