Zacznijmy od modowego klasyka z pazurem - szerokich, geometrycznych marynarek rodem z lat 80. W 2025 przeżywają spektakularny powrót i królują zarówno na ulicach, jak i w przestrzeniach biurowych. Ich największa siła? Uniwersalność. Te charakterystyczne "power jackets" świetnie odnajdują się w duecie z jeansami, topem na ramiączkach czy wieczorową sukienką. A co z butami? Bez znaczenia - sneakersy, czy szpilki - każda opcja działa, bo taka marynarka niesie styl sama w sobie.

Rozkloszowane lub plisowane spódnice za kolano

W tym sezonie znów sięgamy po urok dawnych dekad. Modne stają się romantyczne spódnice midi inspirowane latami 50. i 70. Na ulicach widać je w wersjach plisowanych, tiulowych i z lekkich, zwiewnych materiałów. Świetnie prezentują się w kontrastowych zestawieniach, np. z ciężkimi butami czy miękkimi swetrami. To fasony, które przywołują klimat retro i subtelnie podkreślają kobiecość.

Apaszki jedwabne wiązane na głowie

Przypomnijmy sobie, jak babcie wiązały chustki pod brodą. Dzisiaj tego typu trendy nazywamy "coastal grandma". Jedwabna apaszka to must-have tego roku. Jak ją nosić? Opcji jest kilka. Możemy zawiązać apaszkę na czubku głowy, pod włosami lub wokół szyi. To modny akcent, który podkreśli stylizację boho czy też retro. Sprawdzą się w różnych sytuacjach - na spacerze, pikniku, plaży, rowerze, czy też romantycznej randce. Całość idealnie dopełnią duże okulary przeciwsłoneczne.

Kardigany z dużymi guzikami

Grube, oversize'owe kardigany z wyrazistymi guzikami i retro wzorami wracają do łask i to z przytupem. Zwłaszcza pojawią się w sezonie jesienno-zimowym. Przypominają te, które kiedyś dziergały nasze babcie, ale dziś nosimy je z dumą jako element stylizacji. Zastąpi klasyczną bluzę lub marynarkę. W 2025 królują modele wykonane ręcznie, z wełny lub moheru, które przyciągają uwagę nie tylko fasonem, ale też autentycznością.

Jeansy typu "mom fit" i "carrot"

Wysoki stan, luźniejszy krój w biodrach i lekko zwężane nogawki - te klasyczne jeansy, które kiedyś nosiły nasze mamy i babcie, wróciły jako absolutny hit. Kultowe fasony, takie jak Levi's 501 czy stare modele Wranglera, można dziś wyłowić w second-handach i butikach vintage. Zestawione z loafersami, prostym t-shirtem i oversize'ową marynarką tworzą nienaganny look.

Koszule z żabotem lub koronkowym kołnierzykiem

Delikatne, vintage'owe koszule z falbanami, koronkowymi wykończeniami i ozdobnymi kołnierzykami znów są w modzie. Tym razem jako element estetyki "cottagecore", która łączy romantyzm z naturą i nostalgią. W 2025 roku stylizujemy je na wiele sposobów. Nie tylko klasycznie z elegancką spódnicą, ale też w nowoczesnym kontraście, np. z ramoneską lub luźną jeansową kurtką.

Sukienki inspirowane bielizną - slip dress

Dawniej zarezerwowane wyłącznie na noc, dziś śmiało wychodzą na ulice. Zwiewne sukienki na cienkich ramiączkach, często wykończone koronką, przestały być tylko halkami. Teraz to prawdziwe modowe perełki codziennego stylu. Łączone z oversize'owymi swetrami, eleganckimi marynarkami czy ciężkimi butami tworzą zmysłowe, ale wyraziste stylizacje. Lata 90. powracają, ale w odświeżonej, bardziej wyrafinowanej odsłonie.

Klasyczne płaszcze z wełny i baranka

Ponadczasowe okrycia wierzchnie wracają do łask, zwłaszcza te w odcieniach karmelu, beżu i écru. Płaszcze z miękkiej wełny lub wykończone barankowym kołnierzem idealnie wpisują się w estetykę minimalistycznej mody. W 2025 nosimy je nie tylko w duecie z eleganckim lookiem, ale też z jeansami, sneakersami czy nawet sportowym dresem.

Kocie obcasy - kitten heels

Niski, smukły obcas znany z garderoby naszych babć ponownie trafił na modowe podium. Kitten heels, czyli tzw. "kocie obcasy", to dziś synonim elegancji w wersji komfortowej. Pasują zarówno do spodni garniturowych, jak i sukienek midi. Dzięki nurtowi "quiet luxury" vintage modele od marek takich jak Chanel czy Dior znów zyskują na wartości. Najlepsze egzemplarze często ukrywają się w second-handach.

Torebki vintage - kuferki i lakierowane perełki

Małe, twarde torebki z krótką rączką przeżywają wielki powrót. Retro kuferki, lakierowane kopertówki na bigiel czy z klapką wróciły jako wyrazisty akcent w stylizacjach. Łączą się świetnie zarówno z eleganckim płaszczem, jak i ulicznym look'iem. Geometryczne kształty, klasyczna czerń, odcienie burgundu czy granatu - im bardziej przypominają modele z lat 50. i 60., tym lepiej.

