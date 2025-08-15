O ile wzrosną emerytury w 2026 roku? Rząd podał liczby

Co roku, w marcu, ma miejsce waloryzacja emerytur i rent. Opiera się ona na średniorocznym wskaźniku inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, ale także realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok. Dane te przedstawia na początku roku Główny Urząd Statystyczny.

Rząd poinformował, że decyzją ministrów wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2026 roku zostanie zwiększony o 20 proc. realnego wzrostu płac. Jest to więc ustawowe minimum, które obowiązywało także w tym roku - rząd nie wziął pod uwagę postulatów związków zawodowych, które chciały zwiększyć ten wskaźnik o 50 proc.

Od 1 marca 2025 roku najniższa emerytura i renta z tytułu niezdolności do pracy wynosi 1878,91 zł brutto. Zgodnie z tym, co ustalili rządzący, w 2026 roku, wskaźnik waloryzacji wyniesie 4,9 proc, a najniższa emerytura wyniesie 1970,98 zł brutto.

Trzynasta i czternasta emerytura w 2026 roku: Ile wyniosą te świadczenia?

Waloryzacja rent i emerytur wpłynie także, jak co roku, na wysokość trzynastej i czternastej emerytury.

Trzynasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które otrzymują wszyscy emeryci i renciści, niezależnie od wysokości zasadniczego świadczenia. Trzynastka wypłacana jest seniorom od 2019 roku, zazwyczaj w kwietniu, już po waloryzacji marcowej. Wypłatą trzynastki zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Trzynasta emerytura wypłacana jest automatycznie - nie trzeba składać żadnego wniosku. Jest ona równa wysokości minimalnej emerytury. W przyszłym roku wyniesie więc właśnie 1970,98 zł brutto.

Czternasta emerytura to świadczenie wypłacone seniorom po raz pierwszy w 2021 roku. Z początku miało być ono tylko jednorazowym dodatkiem, ale z uwagi na wysoką inflację rząd zdecydował się ponowić wypłatę 14-stki w 2022 roku, a rok później wprowadził to świadczenie na stałe.

Czternasta emerytura przysługuje:

emerytom otrzymującym emerytury (pomostowe, okresowe kapitałowe i częściowe),

rencistom,

inwalidom wojennym,

inwalidom wojskowym,

odbierającym rodzicielskie świadczenia uzupełniające (Emerytura Mama 4+),

cywilnym niewidomym ofiarom działań wojskowych,

świadczeniobiorcom nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

osobom będącym na zasiłku przedemerytalnym,

emerytom i rencistom służb mundurowych i wojskowych.

W 2026 roku "czternastka" wyniesie również 1970,98 zł brutto, ale nie wszyscy otrzymają taką kwotę - w przypadku tego świadczenia obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę".

Jak dobrze żyć na skróty? Sztuka wybierania Content Studio