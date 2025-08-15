Rudbekia naturalnie występuje na terenie Ameryki Południowej i wywodzi się z rodziny astrowatych. Roślina nie bez powodu cieszy się u nas taką popularnością - ma niewielkie wymagania pielęgnacyjne, jest odporna na trudne warunki i ma wiele odmian. A do tego długo kwitnie.

Rudbekia: "złoty kwiat prerii"

W Polsce uprawia się tylko kilka gatunków rudbekii. Najbardziej znanym kolorem jest żółty, ale odmiany mogą mieć też barwy pomarańczową, czerwoną, brązową, a nawet purpurową. Kwiaty mogą się od siebie różnić wielkością i sposobem ułożenia płatków.

Wśród najciekawszych odmian znajdują się rudbekia owłosiona Goldilocks o złocistych kwiatach, kwitnąca od połowy lata aż do późnej jesieni, rudbekia owłosiona Sahara o płatkach w kolorze złota, miedzi, bursztynu i burgundu czy rudbekia dwubarwna o kwiatach w kolorze ciemnopomarańczowym z żółtymi końcówkami i czarnym środkiem.

Wyróżnia się gatunki jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie. Jeśli zależy wam, by długo zachwycała swoim wyglądem, wybierzcie odmianę wieloletnią taką jak np. rudbekia błyskotliwa, mrozoodporna Little Goldstar, Sunbeckia Carolina czy Flamenco True Red.

Najmniejsze gatunki mają wysokość 20 cm, a najwyższe mogą osiągać po dwa-trzy metry. Najpopularniejsze odmiany w Polsce najczęściej rosną do 50-100 cm. Rudbekie tworzą rozrastające się kępy rozgałęziających się, wzniesionych pędów. Mają lancetowate liście. Pędy i liście pokrywają cienkie włoski. Kwiaty to koszyczki złożone z wewnętrznych, rurkowatych, czarnych, brązowych, a czasami zielonych kwiatów tworzących "oczko" i płatków kwiatów kształtem przypominających języczki.

Rudbekia błyskotliwa kwitnie aż do późnej jesieni 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Rudbekia stanowi piękną dekorację sierpniowego i wrześniowego ogrodu. Główną zaletą jest to, że potrafi rozświetlić przestrzeń, w której się znajduje. A jej kolory przywodzą już na myśl ciepłe, jesienne dni. Roślina idealnie komponuje się z jeżówkami czy ozdobnymi trawami. Rudbekia wniesie też do ogrodu nieco romantyzmu i lekkości.

Kwestie estetyczne to jedno. "Złoty kwiat prerii" - bo takim mianem zdarza się rudbekię określać - działa też jak magnes na pszczoły i motyle.

Roślina, która nie ma wielkich wymagań. Jak dbać o rudbekię?

Rudbekia nie dość, że zachwyca okazałymi kwiatami, to jeszcze nie ma wygórowanych wymagań co do pielęgnacji. Nie potrzebuje zbyt żyznej gleby i dobrze znosi susze. W upalne dni dobrze jednak pamiętać o regularnym podlewaniu. Idealne stanowisko dla rudbekii to takie, które znajduje się w pełnym słońcu. Poradzi sobie również w lekko zacienionej przestrzeni.

Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym jest cięcie. Należy je wykonać raz w roku - późną jesienią lub wczesną wiosną. Rudbekię należy przyciąć tuż nad ziemią. Dzięki temu zagęści się i w kolejnym sezonie zyska moc, by wypuścić mocniejsze pędy.

Dominik Strzelec zdradza najlepsze sposoby zabezpieczania roślin przed zimą Polsat Polsat