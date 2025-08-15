Brukiew - jak wykorzystać ją w kuchni?

Brukiew to cenione od wieków warzywo, charakteryzujące się delikatnym, lekko słodkawym i orzechowym smakiem, dzięki czemu stanowi doskonały składnik wielu wyśmienitych potraw. Brukiew to bardzo dobry dodatek do różnego rodzaju surówek i sałatek.

Ponadto z warzywa z powodzeniem można przygotować purée, będące alternatywą dla ziemniaków. W tym celu wystarczy ugotować brukiew, następnie ją zmiksować np. z dodatkiem masła, wówczas otrzymamy kremową i aksamitną konsystencję.

Brukiew świetnie smakuje również w formie warzywnej zapiekanki, jako jeden z jej składników. Z kolei gdy brukiew skropimy oliwą, dodamy ulubionych przypraw i poddamy obróbce termicznej, zamykając ją w piekarniku, otrzymamy doskonały dodatek warzywny do wielu, mięsnych dań.

Po brukiew warto również sięgać, gdy zamierzamy ugotować smaczną zupę lub krem. Może bowiem stanowić bazę do przygotowania warzywnego wywaru, wzbogacając smak posiłku. Brukiew to warzywo uniwersalne, niezwykle przydatne do przygotowania szybkich, prostych posiłków, jak i wyszukanych oraz wykwintnych dań.

Jeśli masz ochotę zjeść coś smacznego, brukiew wykorzystasz także do zrobienia m.in. hummusu, placków, frytek z parmezanem, pasztetu czy nawet klusek.

Brukiew - właściwości prozdrowotne

Brukiew znana również pod nazwą karpiel lub kwaczek, należy do rodziny kapustowatych i jest jedną z odmian kapusty rzepak. Oprócz wspomnianych już walorów smakowych, brukiew ceniona jest za jej właściwości prozdrowotne.

Warzywo jest bardzo dobrym źródłem witaminy C, witamin z grupy B, witaminy A, potasu, wapnia, magnezu, żelaza czy cynku. Brukiew charakteryzuje się również wysoką zawartością związków zaliczanych do silnych przeciwutleniaczy.

Brukiew, tak jak inne warzywa kapustne, zawiera glukozynolany, czyli związki chemiczne, które są znane ze swoich potencjalnych właściwości antynowotworowych.

Regularne spożywanie brukwi zdecydowanie zwiększa odporność organizmu, chroniąc go przed infekcjami. Składniki zawarte w warzywie regulują poziom cholesterolu, poprawiają pracę układu sercowo-naczyniowego, usprawniają pracę jelit i łagodzą stany zapalne.

To jednak nie koniec prozdrowotnych właściwości brukwi, bowiem warzywo zapobiega przedwczesnemu starzeniu i zapewnia ochronę przed chorobami związanymi ze stresem oksydacyjnym.

W medycynie ludowej brukiew polecana jest osobom zmagającym się z kaszlem i problemami trawiennymi. Brukiew działa również moczopędnie, bierze udział w procesach związanych z poprawą kondycji skóry, włosów i paznokci, a także pozytywnie wpływa na pracę tarczycy.

