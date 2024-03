Tym razem Khloe Kardashian sięgnęła po czarny kombinezon, który dokładnie podkreślił jej kształty. Strój odsłaniający ramiona został wzbogacony o suwak. Celebrytka nie zasunęła go jednak pod samą szyję, a zdecydowała się na zupełnie odwrotny krok. Postawiła na głęboki dekolt, co jeszcze bardziej zwróciło uwagę internautów. Na kombinezon zarzuciła płaszcz w tym samym kolorze, ale to jednak buty skradły show. Wysokie kozaki z szeroką cholewką okazały się strzałem w dziesiątkę.