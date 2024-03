Za duże szpilki, niekorzystna długość sukienek i niekorzystne kroje marynarek. Meghan Markle już przechodziła przez wszelkie możliwe błędy w świecie mody i to na oczach całej Wielkiej Brytanii.

Choć jej ślubna kreacja przez wielu została skrytykowana, to Meghan Markle wciąż jest wierna projektantce, która stworzyła dla niej suknię, w której powiedziała "tak" swojemu obecnemu mężowi.

Po krótkiej podróży do Kanady z księciem Harrym, księżna Meghan wróciła do domu w USA. Niedawno udała się do Beverly Hills, aby zjeść lunch z Clare Waight Keller, byłą dyrektor artystyczną domu mody Givechy i projektantką... jej królewskiej sukni ślubnej.