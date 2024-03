Anna Lewandowska lansuje gorący trend. Alternatywa dla jeansów

Anna Lewandowska dba o regularny kontakt z fanami za pośrednictwem Instagrama. Jej profil to również skarbnica modowych inspiracji. Jedna z jej ostatnich stylizacji to prawdziwy hit. Trenerka połączyła dwa gorące trendy, dzięki czemu powstał uniwersalny i supermodny look na wiosnę.