Khloe Kardashian kusi w mediach społecznościowych

Na instagramowym profilu Khloe Kardashian nie brakuje odważnych zdjęć w bieliźnie oraz bikini. Podobnie jak jej starsze oraz młodsze siostry publikuje gorące ujęcia. Celebrytka tym razem pochwaliła się zdjęciami w opinającej sukience, która dokładnie podkreśliła kształty Khloe Kardashian.

Instagram Post

Na Istagramie Khloe Kardashian śledzi ponad 180 milionów osób. W związku z tym regularnie publikuje posty. Są to zazwyczaj jej rodzinne ujęcia, selfie oraz efekty spontanicznych sesji, na których celebrytka chętnie odsłania ciało.



Chociaż Khloe Kardashian zyskała rzeszę fanów, to nie każdy jest zachwycony jej zdjęciami. Już kilkukrotnie zarzucono jej, że zdjęcia, które publikuje są wyretuszowane, a to, jak wygląda w mediach społecznościowych odbiega od tego, jak wygląda w rzeczywistości.

Reklama

Instagram Post

Jak zmieniła się Khloe Kardashian?

Khloe Kardashian popularność zyskała za sprawą rodzinnego reality show "Keeping Up With the Kardashians". Podobnie jak pozostali członkowie rodziny jest znana niemal na całym świecie, a jej życie chętnie opisują portale plotkarskie.



Oglądając pierwsze sezony reality show, można łatwo zauważyć, że Khloe wyglądała zupełnie inaczej niż teraz i można pokusić się o stwierdzenie, że na przestrzeni lat przeszła największą metamorfozę z całego rodzeństwa.

Zdjęcie Khloe Kardashian w 2008 roku / Jon Kopaloff / Contributor / Getty Images

Khloe Kardashian przez lata była porównywana do starszych sióstr, a przez nadmierne kilogramy mierzyła się z negatywnymi komentarzami.



Celebrytka w 2009 roku po miesiącu znajomości poślubiła koszykarza Lamara Odoma. Związek nie przetrwał próby czasu i para rozwiodła się w 2016 roku.



Zdjęcie Khloe Kardashian i Lamar Odom / GVK/Bauer-Griffin / Contributor / Getty Images

Khloe Kardashian przez lata była wierna swoim brązowym włosom. Z czasem jednak zaczęła eksperymentować. Zaczęła od rozjaśnienia końcówek, a po pewnym czasie postawiła na blond na całej długości włosów.

Zdjęcie Khloe Kardashian w 2016 roku / SMXRF/Star Max / Contributor / Getty Images

Khloe Kardashian zaczęła skupiać się na regularnych treningach oraz diecie. Jej sylwetka diametralnie się zmieniła, co dokładnie widać na publikowanych postach. Celebrytka w mediach społecznościowych chwali się umięśnionym ciałem.



Zdjęcie Khloe Kardashian w drodze na trening / Bauer-Griffin / Contributor / Getty Images

Z biegiem lat zmieniła się nie tylko sylwetka Khloe Kardashian, ale także jej twarz. Wiele osób zarzuca jej operacje plastyczne. Początkowo celebrytka postanowiła dementować plotki, później jednak zaczęła je ignorować.



Celebrytka w 2018 roku przywitała na świecie córkę True, która jest owocem związku z Tristanem Thompsonem.

Zdjęcie Khloe Kardashian i Tristan Thompson / Jerritt Clark / Contributor / Getty Images

Khloe Kardashian wyznała, że przez lata mierzyła się z kompleksami, które były powodowane porównywaniem do sióstr oraz ciągłym ocenianiem. Po czasie Khloe Kardashian wyznała, że zdecydowała się jedynie na operację plastyczną nosa.

Czytaj więcej:

Meghan Markle w modnym burgundzie. Najmodniejszy kolor jesieni 2021



Kelly Clarkson wygrała w sądzie. Brandon nie otrzyma rancza



Katarzyna Sokołowska wygląda obłędnie w dłuższych włosach!



Zobacz także: