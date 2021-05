Kiedyś była nauczycielką. Tak dzisiaj zarabia na życie

Alexandra Parker, Szwedka, zaczynała swoją karierę jako prywatna nauczycielka. W zawodzie pracowała dwa lata i nie czuła spełnienia, a zarobki również nie były satysfakcjonujące.

Postanowiła odmienić swoje życie i spróbowała swoich sił w modelingu. Nie da się ukryć, że Alexandra ma piękne ciało, które postanowiła wykorzystać, by zarabiać pieniądze.



Główne źródło utrzymania kobieta znalazła na jednej z platform internetowych, gdzie za pieniądze internautów twórcy publikują zdjęcia, filmy i prowadzą relacje na żywo.



Modelka niezwykle przypadła do gustu odbiorcom i dziś zarabia około 150 00 dolarów miesięcznie. W porównaniu do jej pensji nauczycielki, to spora suma.



Obecnie jej media społecznościowe obserwuje 42 tysiące osób.



"Nie myślę już o nauczaniu, nowa praca dała mi wiele możliwości w reklamie i marketingu, a ja po prostu się tym pasjonuję".



Dodaje, że wcześniej nie czuła się dobrze, pracując jako nauczycielka. Teraz jest zupełnie inaczej.



"Czuję się znacznie bardziej doceniana i szczęśliwa, że ​mogę spełniać swoje marzenia dzięki pracy modelki".



