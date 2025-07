Z kolei w Apulii ceny noclegów są bardzo zróżnicowane. W Baia Verde położonej 3 km od pięknego Gallipoli można znaleźć 2-osobowe pokoje już od 136 zł za noc , ale to wyjątek. Średnio za pokój w dobrym standardzie zapłacimy ok. 200 zł, a za większe apartamenty (dla 4 osób) - od 400 zł wzwyż. Warto rezerwować z wyprzedzeniem, bo sierpień to wysoki sezon i ceny szybko rosną.

Południe Włoch to raj dla smakoszy - i to wcale nie za wielkie pieniądze. Za espresso zapłacimy od 1 do 1,20 euro (4-5 zł), cappuccino - około 2 euro (8,50 zł). Na szybki lunch sprawdzi się panino, piadina lub puccia - regionalny chlebek z dodatkami. Taki posiłek kosztuje od 4 do nawet 10-12 euro, w zależności od miejsca i składników.