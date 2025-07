Imię Nikola (wraz ze wszystkimi swoimi formami) cieszy się w Polsce dużą popularnością , jednak należy do tych, które mogą sprawiać kłopot. Jak należy je bowiem poprawnie zapisywać i wymawiać? Problem tkwi w tym, że nie istnieje jedna wersja, która jest poprawna. W rejestrze PESEL znajdują się zarówno dziewczynki o imieniu Nikola, Nikol, jak i Nicole oraz Nicola. Nie tylko pisownia tego imienia jest zastanawiająca. Przekręcenie tego imienia wynika z różnorodności jego wymowy - niektóre osoby życzą sobie, aby mówić do nich Nikol, a inne: Nikola. A żeby było jeszcze trudniej, w Polsce zarejestrowano prawie 400 mężczyzn, którzy nazywają się Nikola!

Leoś, Lewek a może Leonek? Zdrobnień od imienia Leon jest mnóstwo. I to właśnie to imię jest obecnie jedynym z najczęściej nadawanych chłopcom. Tylko w 2024 nazwano tak 4669 chłopców. Równie poprawnym, ale znacznie rzadziej nadawanym w Polsce imieniem jest Leo - znaczeniowo jest podobne do Leona, brzmi natomiast bardziej dosłownie (leo to po łacinie 'lew'). Na tym jednak nie koniec, ponieważ w Polsce występuje również imię Leonard, które można zdrabniać do Leo albo Leona. I żeby jeszcze utrudnić sprawę, w rejestrze PESEL znajduje się także imię Lew - nosi je ponad 500 mężczyzn. No i jak tu się nie pomylić?