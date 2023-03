Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomina wybór sukni ślubnej. Nie posłuchała mamy

Katarzyna Skrzynecka ujawniła wysokość przyszłej emerytury. Kwota powala!

Maja Ostaszewska na gali Orły 2023. Zachwyciła odważna kreacją z wycięciem na biodrze!

Kasia Gąsienica z "Googlebox" schudła 10 kg. Jaki jest jej sekret?

Za nami jubileuszowa 25. Gala Polskich Nagród Filmowych "Orły" 2023. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć znanych osobistości ze świata filmu, muzyki i szeroko pojętej kultury. Jedną z takich osób był Dawid Ogrodnik, który zdobył Orła za najlepszą główną rolę męską w filmie "Johnny", gdzie wcielił się w postać wzorowaną na Janie Kaczkowskim.

Rola miała być szczególnym wyzwaniem dla Dawida Ogrodnika. Jak przyznał po odebraniu nagrody, życie w skórze Jana było "najczulszym i najgłębszym przeżyciem w karierze". "Przez kilka godzin grałem scenę, w której pacjent umiera w lęku i strachu. W scenariuszu stoi, że mam mu czytać wezwania z litanii. Czytam je, ale widzę, że to nic nie daje. Zaczynam improwizować, wymyślam jakieś historie, próbuję pocieszyć. I czuję, że jestem bezradny. (...) Zostało to we mnie na kilka dni, aż wreszcie zrozumiałem, że muszę się z tym pogodzić" - mówił o swojej roli Dawid Ogrodnik.

Reklama

Tym samym aktor zapisał na swoim koncie trzecią statuetkę Orła w karierze.

Zobacz również: Maja Ostaszewska na gali Orłów 2023. Zdecydowała się na odważną kreację

Dawid Ogrodnik zaskoczył na gali Orłów. Pojawił się z nową partnerką

Na gali Orłów Dawid Ogrodnik skierował na siebie całą uwagę fotoreporterów. Na czerwonym dywanie pojawił się bowiem wraz ze swoją nową ukochaną. Aktor, który poprzednio związany był z aktorką Martą Nieradkiewicz, odnalazł szczęście u boku Pauliny Bernatek. Co o niej wiadomo?

Zdjęcie Dawid Ogrodnik zaskoczył na gali Orłów. Pojawił się z nową partnerką / Artur Zawadzki/REPORTER / East News

Nowa partnerka aktora jest psychoterapeutką. Para miała poznać się na planie filmu "Johnny". Ukochana Dawida Ogrodnika na gali Orłów skradła całe show. Kobieta postawiła tego wieczoru na bogato zdobioną suknię z głębokim dekoltem w iście hollywoodzkim stylu. Kreacja była na tyle efektowna, że kobieta zrezygnowała z jakichkolwiek innych dodatków. Stylizację uzupełniła jedynie sandałkami oraz kobiecym makijażem.

Zdjęcie Dawid Ogrodnik zaskoczył na gali Orłów. Pojawił się z nową partnerką / Artur Zawadzki/REPORTER / East News

Zobacz również: Kobieco, ale zadziornie. Magdalena Cielecka kusi na gali Orłów 2023

Co ciekawe na gali Orłów nie zabrakło również byłej partnerki Dawida Ogrodnika. Marta Nieradkiewicz wręczała jedną z nagród.

Zdjęcie Na gali Orłów nie zabrakło również byłej partnerki Dawida Ogrodnika / Adam Jankowski/REPORTER / East News

Dawid Ogrodnik: życie prywatne

Dawid Ogrodnik i Marta Nieradkiewicz przez długi czas uznawani byli za jedną z najbardziej zgranych par polskiego show-biznesu. Oboje są popularnymi aktorami, jednak skutecznie unikali blasku fleszy, wspólnych wywiadów i sesji zdjęciowych. W 2018 roku powitali na świecie córkę. Nigdy jednak otwarcie nie mówili o swoim życiu prywatnym.

Pod koniec 2022 roku Dawid Ogrodnik pojawił się jednak na ściance u boku innej kobiety, co natychmiast wywołało falę spekulacji na temat jego związku. Aktor nie zabierał jednak głosu w tej sprawie. Na jubileuszowej gali Orłów Dawidowi Ogrodnikowi towarzyszyła ta sama kobieta, z którą pojawił się publicznie w październiku ubiegłego roku. Dziś jest już niemal pewnym, iż aktor odnalazł miłość u boku Pauliny Bernatek. Para nie szczędziła sobie czułych gestów, a na czerwonym dywanie pozowali trzymając się za ręce.

Zdjęcie Dawid Ogrodnik na gali Orłów 2023 / Artur Zawadzki/REPORTER; Artur Zawadzki/REPORTER / East News

Zobacz również: Katarzyna Skrzynecka ujawniła wysokość przyszłej emerytury. Kwota powala!