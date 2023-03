Zmiany w życiu Katarzyny Skrzyneckiej

Katarzyna Skrzynecka należy do grona najpopularniejszych polskich gwiazd. Przede wszystkim jest aktorką, w tej roli zyskała największą popularność, a wiele osób może ją kojarzyć także jako piosenkarkę. Wygrała pierwszą polską edycję "Twoja twarz brzmi znajomo", a następnie przez wiele lat zasiadała w jury programu.

Ostatnio o Skrzyneckiej było głośno w mediach. Wszystko za sprawą jej zwolnienia z "TTBZ". Długoletnia jurorka straciła pracę z powodu zmian, jakie produkcja programu postanowiła do niego wprowadzić, m.in. redukcja jury z czterech do trzech osób. Razem z nią na odejście zdecydował się jej przyjaciel, były prowadzący, Piotr Gąsowski.

Katarzyna Skrzynecka narzeka na przyszłą emeryturę

Teraz z kolei gwiazda ujawniła wyliczenia dotyczące swojej przyszłej emerytury, które dostała od ZUS-u. Okazuje się, że kwota świadczenia, na jaką może w przyszłości liczyć Skrzynecka, jest naprawdę bardzo niska i wynosi zaledwie... 34 złote i 87 groszy. Kobieta zapowiedziała więc, że zamierza pracować tak długo, jak będzie w stanie.

Taką swego czasu dostałam prognozę z ZUS, że te nasze prognozy emerytalne raczej nie przedstawiają się błękitnie i szczęśliwie. (...) Jeżeli nasze państwowe zasoby nam tego nie zapewnią, to trzeba samemu o tym myśleć, żeby zadbać o siebie, o swoją rodzinę w przyszłości mówiła Skrzynecka w rozmowie z Pudelkiem

Niskie emerytury polskich gwiazd

Skrzynecka nie jest pierwszą gwiazdą, która narzeka na swoją przyszłą lub obecną emeryturę. Do tego grona należą m.in. Maryla Rodowicz, Elżbieta Zapendowska czy Teresa Lipowska, o której niskim świadczeniu pisaliśmy tutaj: Teresa Lipowska ujawniła wysokość emerytury. Gdyby nie aktywność zawodowa, w domu miałaby biedę .

Rekordzistą pod kątem niskiej emerytury wydaje się jednak być Marek Piekarczyk. Lider zespołu TSA i juror programu "The Voice of Poland" powiedział w jednym z wywiadów: "Niedawno dostałem zawiadomienie, że jeśli teraz przeszedłbym na emeryturę, to wypłacano by mi co miesiąc... 7 złotych 77 groszy. Oprawiłem ten list w ramkę i powiesiłem na ścianie".

