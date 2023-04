Kim Kardashian kusi w mediach społecznościowych

Gwiazdy Zakochani Meghan Markle i książę Harry na trybunach. Co za zdjęcia Kim Kardashian wraz z całą rodziną nie może narzekać na brak zainteresowania. Od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, a wszystko to za sprawą reality show "Keeping Up with the Kardashians", w którym chętnie dzielili się swoją codziennością. Pierwszy odcinek został wyemitowany w 2007 roku i nikt się nie spodziewał, że produkcja zakończy się dopiero po 20 sezonach. Obecnie fani z niemal całego świata mogą oglądać codzienność rodziny w nowej produkcji "The Kardashians".

Kim Kardashian swoją karierę rozpoczęła od bycia asystentką Paris Hilton. Dziś jej nazwisko jest zdecydowanie bardziej znane niż dziedziczki hotelowej fortuny. Celebrytka bierze udział w licznych projektach i do tego skupia się na prowadzeniu własnej marki. Nie zapomina jednak o swoich fanach, z którymi stara się być w stałym kontakcie. W związku z tym regularnie publikuje posty w mediach społecznościowych i pokazuje, jak wygląda jej codzienność. Poza tym nie ma problemu z udostępnianiem zdjęć w skąpych strojach, bikini oraz bieliźnie.

Kim Kardashian zapozowała bez makijażu

Kim Kardashian jest mamą czwórki dzieci. North, Saint, Chicago oraz Psalm są owocem związku z Kanye Westem. Ich małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Para zdecydowała się na rozwód. Celebrytka chętnie publikuje rodzinne ujęcia w mediach społecznościowych. Tym razem pokazała fanom zdjęcie, które wykonała zaraz po tym, gdy jej dzieci usnęły.

Fani Kim Kardashian dobrze wiedzą, jaką uwagę celebrytka poświęca makijażowi. Zawsze jest idealnie wykonany i nie za często pokazuje się bez niego. Dlatego też na reakcje internautów na zdjęcia, na których Kim Kardashian jest bez grama kolorowych kosmetyków na twarzy, nie trzeba było długo czekać. "Cudownie", "Takie urocze", "Piękne zdjęcie", "Super" - można przeczytać pod zdjęciem.

