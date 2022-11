Kim Kardashian zachwyca internautów

Kim Kardashian to obecnie jedna z najpopularniejszych gwiazd na całym świecie. Zaczynała od bycia asystentką Paris Hilton, a dziś może się pochwalić karierą na skalę międzynarodową. Celebrytka wraz z całą rodziną zdobyła popularność za pomocą reality show, w którym chętnie pokazywali swoje życie prywatne.

Produkcja "Keeping Up With The Kardashians" zakończyła się jednak kilka lat temu, ale rodzina na czele z Kris Jenner powróciła przed kamery w zupełnie nowym programie. Fani z całego świata nadal mogą śledzić ich życie i obserwować, jak wygląda ich codzienność.

Kim Kardashian może się pochwalić pokaźnym gronem fanów. Jej instagramowy profil obserwuje obecnie 333 mln osób, a jej posty za każdym razem robią furorę. Celebrytka publikuje tam nie tylko zdjęcia z wielkich wyjść i wakacji, ale dość często udostępnia zdjęcia z domowego zacisza.

Poza tym nie ma problemu, by pozować w skąpych strojach, bieliźnie i bikini. Córka Kris Jenner chętnie stawia na stylizacje, które dokładnie podkreślają jej figurę. Niemal za każdym razem jej fani nie potrafią wyjść z podziwu, widząc jej nowe zdjęcia.

Kim Kardashian kusi w błyszczącym stroju

Nie da się ukryć, że Kim Kardashian uwielbia bawić się modą i eksperymentować z fryzurami. Często zaskakuje nagłą zmianą koloru oraz długości włosów. Celebrytka niejednokrotnie zszokowała fanów wyborem stylizacji, ale większość z nich nie kryje, że uwielbia jej styl.

Kim Kardashian poświęca sporo czasu na treningi, które pozwalają jej zachować smukłą sylwetkę. W związku z tym chętnie pozuje w strojach, które podkreślają jej kształty lub odsłaniają ciało, a efektami sesji chwali się w mediach społecznościowych. Tym razem celebrytka postawiła na błyszczący komplet składający się z długich, szerokich spodni oraz stanika.

Zdjęcia Kim Kardashian na tle ogromnego bukietu róż wywołały niemałe poruszenie. Jak zwykle pojawiło się mnóstwo komplementów. "Pięknie", "Wyglądasz cudownie" - pisali fani.

Internautom nie umknęła jednak informacja, że Pete Davidson, z którym wcześniej spotykała się Kim Kardashian, obecnie randkuje z Emily Ratajkowski. Pojawiły się zatem uszczypliwe komentarze sugerujące, że celebrytka specjalnie zapozowała na tle wielkiego bukietu, by wyglądało, jakby dostała go od ukochanego. "Nawet celebryci używają mediów społecznościowych do podstępnych zaczepek", "Kiedy twój były chłopak rusza dalej i chcesz, żeby ludzie myśleli, że ty też to zrobiłaś... Gwiazdy są takie same jak my!", "To odpowiedź dla Pete'a" - można przeczytać pod postem.

