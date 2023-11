Odmieniona Kim Kardashian. Sukienka zwraca uwagę

Kim Kardashian wyraźnie wkroczyła w nową erę swojego modowego świata i zapragnęła metamorfozy. Jej najnowsze stylizacje często nawiązują do skóry, wycięć i podkreślania ciała. W odmienionym stylu Kim Kardashian pojawiła się na gali GQ, zakładając zamszową sukienkę wiązaną na szyi.

Gwiazda przybyła do Chateau Marmont w Los Angeles w karmelowej zamszowej sukni od Chrome Hearts, ale to nie koniec metamorfozy. Kim postawiła również na długie włosy w odcieniu ciepłego blondu.

Kardashian uzupełniła stylizację prostymi dodatkami, w tym kilkoma złotymi pierścionkami i dopasowanymi karmelowymi szpilkami. Kim Kardashian pracując lata w show-biznesie wie, jak zwrócić na siebie uwagę i odświeżyć zainteresowanie mediów.

Zrobiła to w swoim stylu, kradnąc uwagę innym uczestnikom imprezy.

Kim Kardashian już niejednokrotnie zmieniała swój styl

Kim Kardashian wiele lat szukała swojego stylu i trudno powiedzieć, że go odnalazła. Gwiazda po prostu kocha eksperymenty. Kim nie bała się próbować nowości w zakresie garderoby, ale też zmiany można często zauważyć na jej głowie.

Kim Kardashian uwielbia zmieniać włosy - długie, krótkie, proste, kręcone, czarne, blond - nic nie stanowi dla niej wyzwania. Blond na głowie Kim Kardashian gościł już niejednokrotnie, ale tym razem celebrytka wybrała zamiast platynowego blondu, ciepły, miodowy odcień.

Jeżeli chodzi o modowe szaleństwa, to największe zmiany i najbardziej krytykowane Kim Kardashian przechodziła za czasów swojego małżeństwa z Kanye Westem.

Pod wpływem męża eksperymentowała z modą w taki sposób, że nie było to korzystne dla jej sylwetki. Po rozwodzie z muzykiem wróciła do bardziej stonowanego, ale wciąż niezwykle kobiecego stylu, którego trzyma się do teraz.