Samoopalacze na lato, które dają efekt idealnie muśniętego słońcem ciała bez smug

Clarins - żel samoopalający do twarzy i ciała

To klasyk i pewniak, od którego zaczniemy. Żel samoopalający od Clarins daje efekt bardzo naturalnej, stopniowo budowanej opalenizny, bez smug i z intensywnym nawilżeniem. Skóra po aplikacji jest miękka, lekko błyszcząca, ale nie tłusta. Idealnie sprawdzi się dla osób z jasną lub suchą cerą. Można aplikować kilka dni pod rząd, aż do uzyskania idealnego odcienia. I co ważne - nie pachnie spaloną skórką od chleba, jak wiele innych produktów.