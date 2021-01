Kim Kardashian zdradziła, jak przygotowuje się do rozwodu

40-letnia bizneswoman i celebrytka Kim Kardashian oraz 43-letni raper i producent Kanye West, biorą rozwód po 7 latach małżeństwa – poinformował niedawno amerykański Page Six. Nikt nie ma wątpliwości, że rozstanie tej pary będzie medialnym widowiskiem, dlatego Kardashian przygotowuje się do rozwodu równie intensywnie jak sportowcy do igrzysk olimpijskich.

Zdjęcie Małżeństwo Kim Kardashian i Kanye'go Westa przez lata zmagało się z problemami /Matt Baron/REX /East News

Odkąd informacja o zbliżającym się rozwodzie przedostała się do mediów, Kim Kardashian znalazła się w centrum zainteresowania mediów z całego świata. Aby poradzić sobie z tak ogromnym zainteresowaniem, wprowadziła do dotychczasowego trybu życia kilka zmian. O czym, jak donosi serwis DailyMail.com, nie omieszkała poinformować na swoim instagramowym profilu.



Z postów Kim Kardashian dowiadujemy się zatem, że dwa razy dziennie trenuje. Między innymi pilates, gdyż taki tag zamieściła w opisie. Ponadto wprowadziła do swojego menu wiele produktów wegetariańskich i wraz z jedną z sióstr, 41-letnią Khloe uczęszcza na spotkania koncentrujące się na rozwoju duchowym. Spotkania te odbywają się w czwartki, a w trakcie czytana jest biblia.

Nie oznacza to bynajmniej wycofania się celebrytki z funkcjonowania w świecie show-biznesu. Jeszcze wczoraj zaprezentowała bowiem kolejny rodzaj body swojej marki SKIMS.

