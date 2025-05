Pomidory to rośliny ciepłolubne , dlatego bardzo źle znoszą chłodne noce, a zwłaszcza przymrozki. W Polsce powszechnie przyjmuje się, że bezpieczny czas na sadzenie tych warzyw przypada po tzw. "zimnej Zośce", czyli po 15 maja . To właśnie wtedy kończy się okres, w którym mogą jeszcze wystąpić nocne spadki temperatury.

Na ten moment IMGW prognozuje, że po połowie maja temperatury dzienne mogą osiągać nawet do 19 st. C., jednak w niektórych regionach Polski nocą może spaść nawet do 3 st. C. Mimo że ryzyko przymrozków jest niskie, nadal warto zachować ostrożność i wyczekać do cieplejszych nocy i dni.

Przed wysadzeniem do gruntu, młode rośliny należy również zahartować - przez kilka dni wystawiać je na zewnątrz, stopniowo przyzwyczajając do warunków panujących na dworze.

Sadzonki o wysokości około 30 cm należy sadzić co 50 cm, by miały wystarczająco dużo miejsca do wzrostu. Po zasadzeniu warto je podwiązać do palików lub konstrukcji wspierającej, co pomoże uniknąć łamania się łodyg oraz ułatwi pielęgnację. Podlewanie powinno odbywać się regularnie co 2-3 dni, najlepiej lekko podgrzaną wodą, np. deszczówką.