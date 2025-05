Znany był już w czasach starożytnego Rzymu, a w średniowieczu dotarł w inne rejony Europy, gdzie był uprawiany m.in. w przyklasztornych ogrodach. Używano go w ziołolecznictwie, a przez długi czas był jedną z najpopularniejszych przypraw do dań , stanowiąc łatwo dostępną alternatywę dla drogich frykasów z odległych krajów. Kiedy nie można było pozwolić sobie na pieprz, cząber grał pierwsze skrzypce na stołach.

Mimo że współcześnie w przepisach pojawia się rzadziej niż bardziej popularne oregano czy bazylia, warto wrócić do smaku sprzed lat. Tym bardziej że wyrazisty, lekko pikantny smak cząbru pozwoli w naturalny sposób poprawić charakter potraw, które wydają się mdłe. To również sposób na przełamanie żywieniowej rutyny i zwalczenie poczucia, że wszystkie posiłki smakują tak samo. Należy wspomnieć, że zioło będzie współgrać z najróżniejszymi produktami - od serów, poprzez jajka, warzywa, na mięsach kończąc.

Cząber znakomicie wzmacnia aromat gęstych mięsnych zup oraz gulaszy. Nadaje się do przyprawiania warzywnych zapiekanek, nadając głębię smaku papryce, bakłażanom i cukinii. Dodawaj go do sosów pomidorowych i śmietanowych, które przygotowujesz np. do makaronów albo mięs. Suszone liście dodane do domowego chleba i bułek pozwalają komponować aromatyczne wypieki.