Jakie sandały wybrać do masywnych nóg? Kilka propozycji stylizacji, które optycznie je wysmuklą

Stabilność i proporcje. Masywna noga źle znosi wizualną lekkość cienkich paseczków i mikroskopijnych obcasików. Nie dlatego, że coś "nie wypada" - po prostu proporcje się nie zgadzają. Jeśli noga ma swoją wagę wizualną, but też musi ją mieć. Delikatne sandałki niestety nie sprzyjają każdej sylwetce. Linia cięcia. To, gdzie pasek przecina nogę, ma znaczenie. Sandały zapinane w połowie kostki lub wyżej (zwłaszcza z grubym paskiem) potrafią "uciąć" nogę w najgorszym możliwym miejscu, skracając ją optycznie. Wybieraj modele, w których paski idą skośnie lub zaczynają się tuż poniżej kostki. Obcas - tak, ale jaki? Nie musisz zakładać szpilek, żeby wyglądać zgrabniej. Obcas typu słupek, koturn albo nawet subtelna platforma może zrobić cuda. Ważne, by pięta była lekko uniesiona, co prostuje sylwetkę i wydłuża optycznie łydkę. Ale pamiętaj, że zbyt ciężka platforma w połączeniu z grubą podeszwą może obciążyć całość. Złoty środek? Grubszy obcas, ale bez efektu kopyta.

Sandały typu "nude"

Kolor zbliżony do odcienia skóry to najprostszy sposób, by wydłużyć nogę. Im mniej kontrastu między butem a skórą, tym łydka wygląda na smuklejszą. To działa zwłaszcza wtedy, gdy sandały mają otwarty nosek i są na delikatnej platformie.

Sandały z asymetrycznym paskiem

Jeden pasek idący skośnie przez stopę może optycznie "złamać" masywność i skierować uwagę na śródstopie. To trik, który rzadko zawodzi - szczególnie przy ciemniejszych kolorach jak czerń czy brąz.

Koturny z odkrytą piętą

Dają stabilność, podnoszą sylwetkę i - co ważne - nie tworzą wrażenia "kloca". Wybieraj koturny z lekkiego materiału (np. plecionka, korek), a nie toporne, plastikowe formy. Unikaj koturn w kontrastowych kolorach - lepiej, by wtapiały się w resztę stylizacji.

Sandały typu slide (bez paska wokół kostki)

Brak zapięcia wokół kostki to zysk w postaci wydłużenia nogi. Wybieraj modele z szerokim paskiem przez śródstopie, najlepiej w neutralnym kolorze. Idealne do sukienek midi, które kończą się kilka centymetrów nad kostką.