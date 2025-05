Co przyniesie piątek, 9 maja? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na dla Barana

Karta 2 Denarów

W relacjach prywatnych wszyscy mogą teraz od Ciebie czegoś chcieć. I to jednocześnie! Co gorsza, lepiej powstrzymać się od tupania nogą i zdecydowanego odmawiania. Ktoś nie przyjąłby dobrze słowa "nie" ani krytyki czy upomnienia - nawet zasłużonego! Nie martw się jednak. Już niedługo nadejdzie pomoc. W finansach trzeba "zagrać na dwóch fortepianach".

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która starannie wydziela swoje uczucia i zainteresowanie. Może zarówno nagradzać własną uwagą jak i karać jej brakiem. Nie są to uczciwie chwyty, ale w życiu nie zawsze postępujemy szlachetnie, nawet jeśli mamy dobre intencje. W finansach możesz mieć udaną rozmowę z życzliwą Ci urzędniczką.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta Cesarzowa

W relacjach prywatnych odwołaj się do starych, wypróbowanych przepisów. Ludzie cenią sobie ciepło i poczucie bezpieczeństwa. Jeśli będziesz się z nimi kojarzyć, Twoja popularność stanie się godna pozazdroszczenia. Silne jednostki lubią tych, którzy nie są przytłoczeni ich blaskiem, potrafią im dorównać. W finansach możesz mieć do czynienia z kobietą tradycjonalistką.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta 3 Denarów

W relacjach prywatnych trzeba będzie być może komuś coś pokazać, wytyczyć drogę, świecić przykładem. Nie daj sobie wmówić, że czegoś "nie da się" zrobić. Oczywiście każdy ma swoje ograniczenia, ale właśnie teraz możesz sprawić, że niemożliwe stanie się możliwe. W finansach zaprezentuj projekt. Możesz zarobić pieniądze, organizując jakiś pokaz.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta 5 Kielichów

W życiu prywatnym istnieje ryzyko towarzyskiego nietaktu, publicznej awantury, wejścia w bezsensowną dyskusję. Czasem wygrywa wcale nie ten, kto ostatni zszedł z pola bitwy. Cóż z tego, że postawisz na swoim, jeśli przy okazji utracisz przyjaciół lub szansę na miłość? W finansach pewien biznes wydaje się mocno podejrzany. Prześwietl go dobrze, nim coś podpiszesz.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych pamiętaj, że miłości nie da się kupić i rzadko daje się na nią zasłużyć. Możesz dawać prezenty i robić przysługi, jednak nic nie zastąpi - na wstępie! - zauroczenia i namiętności. Jeśli którekolwiek z Was tego nie czuje, nie ma co tracić czasu i środków. W finansach dobrze przemyślany prezent może otworzyć Ci drzwi do czyjejś łaskawości.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta Giermek Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą dojrzałą ponad wiek, poważną i bardzo zaangażowaną w rozwój osobisty. Ten ktoś chce jak najszybciej stać się niezależny, samodzielny i nie ma wiele czasu na miłość. Myśl, że miałby oddać komuś serce, trochę go przeraża. W finansach uważaj, by nie obciążać kogoś zbyt wieloma obowiązkami.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta Umiarkowanie

W relacjach prywatnych kluczem do równowagi jest rozpoznanie i zrozumienie wszystkich swoich emocji, a także danie im bezpiecznego ujścia. Nie wstydź się gniewu, żalu rozczarowania ani też ulgi czy euforii. Jesteś człowiekiem z krwi i kości, a to jest w Tobie najpiękniejsze. W finansach możesz odnieść sukces w branży gastronomicznej lub cukierniczej.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta 6 Buław

W relacjach prywatnych czas komuś zaimponować! Szczerość jest cenna, a otwartość bardzo się przydaje. Jednak nie każdy zasługuje, by otworzyć przed nim serce. Pewne osoby są zbyt słabe i niepewne siebie, by przyjąć zwierzenie, uczciwie porozmawiać o problemach. Czasem trzeba zrobić dobrą minę do złej gry. W finansach spraw wrażenie osoby dobrze sytuowanej.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta 6 Kielichów

Podobno nie da się zjeść ciastka i mieć ciastka. A jednak dobroduszna bezczelność okraszona wdziękiem potrafi bardzo wiele zdziałać. Wykorzystaj fakt, że ktoś ma do Ciebie słabość. Zagraj na jego emocjach, ale nie przeciągaj struny. Wykorzystując ciepłe uczucia, można odnieść raczej drobne korzyści. W finansach możesz skorzystać z pomocy starszego rodzeństwa lub dziadków.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta 6 Denarów

W relacjach prywatnych daj teraz z siebie wszystko i pokaż, że potrafisz grać w drużynie. Chroń słabszych, szanuj mocniejszych, a gdy szczęście się do Ciebie uśmiechnie, rzuć trochę swojego blasku na zagubione "szare myszki". Nie plotkuj i miej zawsze coś miłego do powiedzenia. W finansach szczodrość może zrobić dobre wrażenie i przypudrować drobne grzeszki.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta As Kielichów

W relacjach prywatnych możesz napotkać teraz Wielką Miłość, Oddanego Przyjaciela lub Naprawdę Życzliwego Znajomego. Dostrzegaj i ciesz się najdrobniejszymi dowodami uznania. Ktoś na straganie wybrał dla Ciebie dobre jabłka? Niech sam ten fakt osłodzi Tobie dzień! W finansach możesz wiele zyskać dzięki aurze dobroci, którą emanujesz.

