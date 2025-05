Przyciąga do siebie szczerością i lojalnością. To imię będzie hitem

Ma milion pomysłów na minutę i wierzy w powodzenie każdego z nich. Lubi działać, jest nieustannie w ruchu. W relacjach ceni sobie szczerość, bo sam się nią kieruje. To świetny towarzysz zabaw, ale również człowiek, który zawsze jest gotowy do niesienia pomocy. Leon to mężczyzna, którego warto mieć wśród swoich najbliższych. Jaka liczba jest mu przypisana i które kamienie to jego szczęśliwe talizmany?