Kinga Rusin od lat zachwyca swoich fanów sylwetką, której mogą pozazdrościć jej o wiele młodsze od niej kobiety. Tym razem jednak przeszła samą siebie, pokazując zdjęcie w skąpym bikini!

Zdjęcie Kinga Rusin na początku swojej walki o idealne ciało w 2008 roku /Baranowski /AKPA

Kinga Rusin na początku swojej kariery w mediach, nie miała łatwej drogi - została sama z dwójką małych dzieci i intensywną pracą.

Często można było ją zobaczyć zmęczoną, czego nawet nie był w stanie ukryć telewizyjny makijaż, a i figura według niej samej pozostawiała wiele do życzenia.



Jednak w pewnym momencie powiedziała "dość" i nakładem ogromnej pracy, zaczęła walczyć o siebie samą.



Wciąż poświęcała wiele czasu córkom, ale też skupiła się na sobie. Jej sylwetka zaczęła zmieniać się na oczach widzów - Kinga wyraźnie schudła, a na jej rękach pojawiły się mięśnie.



Do tego było widać, że po prostu promienieje! Do zmian na lepsze można także zaliczyć pojawienie się w jej życiu nowego partnera - Marka. To z nim od wielu lat jest szczęśliwa i czuje, że jest to partner, z którym może iść przez życie.



Niedawno też gwiazda zrezygnowała z pracy w telewizji po 15 latach i skupiła się na rozwijaniu własnej firmy kosmetycznej, której sama jest żywą reklamą.



W wieku 49 lat wygląda młodziej niż kiedykolwiek i zawdzięcza to właśnie ćwiczeniom, zdrowej diecie i używaniu ekologicznych kosmetyków swojej firmy.



Najnowsze zdjęcie, które pojawiło się w sieci, doskonale o tym wszystkim świadczy. Rusin pozuje do niego w skąpym bikini i prezentuje boskie ciało!



Patrząc na nie, trudno aż uwierzyć w to, ile lat ma Kinga!

